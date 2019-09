Bis zum 1. Januar sind es noch 97 Tage. In einem so global agierenden Gewerbe wie der Schifffahrt ist das fast nicht mehr als die Dauer eines Wimpernschlages. Vom 1. Januar an darf weltweit in Schiffen nur noch Schweröl mit einem Schwefelgehalt von höchstens 0,5 Prozent verbrannt werden.