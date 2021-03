Kiel

Viel zu lange hat das System der Flächenprämien Unheil gestiftet. Der Versuch einer ökologischen Agrarwende brachte mehr Bürokratie, mehr Umweltbelastung, weniger Artenvielfalt und weniger bäuerliche Landwirtschaft. Belohnt wurde Größe und nicht Engagement für Tierwohl und Ökologie.

Das soll mit der Reform der Europäischen Agrarpolitik anders werden. Deutschland ist in der Pflicht, dazu eine eigene Strategie zu entwickeln. Was sich in den Gesprächen der Ressort-Spitzen von Bund und Ländern bislang abzeichnet, lässt befürchten: Auch diesmal droht der Umbau eines seiner zentralen Ziele zu verfehlen. Gut, dass Landwirte und Naturschützer in Schleswig-Holstein sich zusammengerauft haben, um gemeinsam Druck zu machen: Bäuerliche Betriebe können nur dann überleben und dem Gemeinwohl dienen, wenn nicht Größe sich rechnet, sondern der Einsatz für Tierwohl, Umweltschutz und Artenvielfalt.