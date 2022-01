Gutachten über Missbrauch in katholischer Kirche: KN-Leser sind fassungslos

Teilnehmer einer Protestkundgebung in Essen haben Kerzen für die Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche entzündet, an dem eine Sticker mit einem Bild vom emeritierten Papst Benedikt XVI. lehnt, auf dem handschriftlich „Ich bin wütend“ zu lesen ist. Quelle: Bernd Thissen/dpa