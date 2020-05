H. Stüben: Probleme nachhaltig angehen

Baden

Zu Beginn der Krise ging es nur um eins: die Krankenhäuser für die Aufnahme vieler Corona-Patienten zu wappnen. Das ist dank enormer Kraftanstrengung aller Beteiligten gelungen und verdient Lob. Dass deutlich weniger Corona-Patienten behandelt werden mussten als befürchtet, ist kein Beweis für eine Fehleinschätzung. Vielmehr zeigt es, dass der radikale Lockdown und die frühe Selbstdisziplinierung der Bürger gewirkt haben. Die Kehrseite dieses Erfolgs baden jetzt die Kliniken aus: Statt mit Überforderung kämpfen sie mit massiver Unterbelegung.

Eine andere Realität

Die Politik hat in weiser Voraussicht mit Ausgleichszahlungen gegengesteuert – Kliniken in anderen Staaten beneiden uns darum. Dennoch zeigt die Corona-Krise wie im Brennglas die offene Flanke der Krankenhäuser: Geld gibt es nur für tatsächlich erbrachte Leistungen. Selbst wer ohne Profite überleben will, muss die Fallzahlen immer weiter nach oben schrauben. Doch das schafft keine nachhaltig gute medizinische Versorgung. Das System der pauschalen Vergütungen geht an der Realität vorbei.

Grundsätzliche Probleme lösen

Gute Medizin muss auf Pandemien, Unglücke und andere Entwicklungen vorbereitet sein. Das funktioniert nur über einen gewissen Vorhalteaufwand an Personal, Betten und medizinischer Ausrüstung. Die aktuelle Schieflage der Kliniken kann mit Bordmitteln – heißt Steuergeld – behoben werden. Aber sie muss Anlass sein, nach der Corona-Krise das Finanzierungssystem der Kliniken grundsätzlich anzugehen. Die nächste Epidemie kommt bestimmt.

