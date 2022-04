Kiel

Das Leben von Hanna F. muss die Hölle gewesen sein. Verprügelt, gedemütigt, gequält – gefangen in einer Ehe, die sie unter Schmerzen so lange aufrecht erhält, wie sie es aushalten kann, nicht zuletzt um der vier Kinder willen. Dann schafft sie den Absprung, trennt sich von F. – und wird von ihm bei nächster Gelegenheit so brutal zusammengeschlagen, dass ihr Nasenbein bricht und ihr Knochensplitter operativ entfernt werden müssen.

Selbst da sagt Hanna F. noch zu ihrem Arzt, sie habe Sorge, dass sie mit einer Anzeige gegen ihren Peiniger seine Existenzgrundlage als Zahnarzt zerstören würde. Schließlich ringt sie sich trotzdem zu diesem Schritt durch.

Ein halbes Jahr später ist sie tot, durchsiebt von den Kugeln aus einer Maschinenpistole, die ihr Ex-Mann auf sie und ihren Bekannten richtet. Für den heimtückischen Mord an Hanna F., ihrem Freund sowie einem weiteren Mann muss der Zahnarzt F. lebenslang ins Gefängnis. Er wird Derartiges also nicht wiederholen, dafür hat die Justiz gesorgt. Aber das Morden wird weitergehen.

Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Mann getötet

Allein in Deutschland stirbt statistisch mindestens jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Mannes. 139 Opfer waren es 2020, getötet aus Eifersucht, aus Verlustangst, verletztem Ehrgefühl, Enttäuschung. Niemand hat ihren gewaltsamen Tod verhindert, selbst wenn der Tat wie auch im Fall Hanna F. ein keineswegs unsichtbares Martyrium vorausging.

Das Beispiel der Familie F. zeigt überdeutlich, wie schlecht die Chancen misshandelter Frauen sind, der tödlichen Wut ihres Ex-Partners zu entgehen. Der Mann, der seiner Frau gerade die Knochen gebrochen hat, muss seinen Waffenschein und sein Arsenal abgeben – aber niemand kontrolliert, ob er nicht doch noch Waffen besitzt.

Die Polizei erscheint bei ihm zur Gefährderansprache – aber zwei der vier Polizisten sind Freunde der Familie. Wie ernst soll ein Mensch wie F. so einen Besuch wohl nehmen? Ein Freund besorgt ihm einen Peilsender für das Auto seiner Ex-Frau, ein anderer rät ihm, nach Litauen auszuwandern. Keiner warnt Hanna F..

Was hätte Hannah F. tun können?

Das Tragische ist: Selbst wenn jemand sie gewarnt hätte, was hätte sie tun können? Mit ihren vier Kindern ins Frauenhaus ziehen, bis – ja, bis wann denn? Alle anderen Mittel hatte sie schon ausgeschöpft: Trennung, Auszug des Ex, Anzeige, Kontaktverbot.

Spätestens nach der Prügelattacke hätte die Polizei aufmerksam werden, sich mit der Waffenbehörde vernetzen und F. genauer ins Visier nehmen müssen. Das Innenministerium erklärte dazu Monate nach dem Dreifachmord, es hätten im Fall Hanna F. nur „sehr wenige situative und personale Risikofaktoren vorgelegen“.

Man könnte es auch so sagen: Sie musste erst sterben und ihr Mann zum Mörder werden, damit ihn jemand stoppt.