Auf den ersten Blick könnte die Corona-Lage in den Krankenhäusern unheikel erscheinen. Gerade in Schleswig-Holstein gibt es noch genug freie Intensivbetten. Doch aufgrund der Eigenheiten der Virus ist das kein Anlass, sich in Sicherheit zu wiegen, kommentiert, SH-Redakteurin Heike Stüben.