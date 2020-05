Heike Stüben zu den Corona-Lockerungen

Kiel

Der Wettlauf ist eröffnet. Die Länder überbieten sich gegenseitig mit Lockerungen. Gerade im Tourismus will man der Erste sein und so der Branche die beste Startchance beim Gewinnen all jener Urlauber bieten, die sich bis auf Weiteres von Mallorca, der Türkei und Italien fernhalten.

Denn selbst wenn die Reisewarnung am 14. Juni aufgehoben werden sollte: Die Angst, im Quarantänefall nicht nach Hause zu kommen, sich den Regeln vor Ort unterwerfen zu müssen oder im Hotel oder auf einem Kreuzfahrtschiff eingesperrt zu sein, schreckt viele. Da ist doch eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer in Deutschland die sicherere Alternative.

Insofern ist der Wettlauf verständlich. Warum Schleswig-Holstein trotzdem nicht mitmacht? Das ist Spekulation. Aber zwei Dinge spielen sicher eine Rolle: Der Ministerpräsident hat für Lockerungen bereits Kritik eingesteckt. Die Zehn-Personen-Regelung zu Ostern erschien vielen unnötig bis leichtsinnig, die 15-Quadratmeter-Regel für Gottesdienste vielen dagegen zu streng. Das dämpft natürlich die Bereitschaft, noch einmal vorzupreschen.

Und dann ist da noch die Solidarität mit der Kanzlerin. Dass jetzt immer mehr Länderfürsten deren Kompetenz untergraben, behagt Daniel Günther sicher nicht. Vielleicht ist das klug. Einen Tag früher oder später den genauen Zeitplan bekannt zu geben, wird das Buchungsverhalten potenzieller Gäste kaum verändern. Im Verhältnis zur Kanzlerin könnte sich die kurze Verzögerung aber durchaus auszahlen.