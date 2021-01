Kiel

Es gibt Sportereignisse, die sich nach einiger Zeit als geschichtsträchtiger Moment herausstellen. Und es gibt Ereignisse, bei denen das sofort klar ist. Ein sicheres Indiz dafür: Plötzlich melden sich Menschen per E-Mail, Whatsapp oder Telefon, mit denen man bisher kaum oder schon lange nicht gesprochen hat. Nicht weil sie der KSV Holstein zu einem bemerkenswerten Sieg in einer Pokalschlacht gegen Bayern München gratulieren wollten. Dafür wären sie bei mir an der falschen Adresse. Sondern weil sie ihr Erstaunen, ihre Anteilnahme und ihre neu gewonnene Sympathie für quasi über Nacht geborene Kieler Fußballhelden mitteilen mussten.

Jubeltiraden inmitten des düsteren Pandemie-Lockdowns, Autokorso auf dem Kieler Westring – aller Corona-Tristesse zum Trotz. Geradezu, als lechzte die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt nur so nach einem Auslöser, sich mal wieder richtig freuen zu dürfen. Kieler, die sich bislang wenig um Fußball im Allgemeinen und Holstein im Speziellen geschert haben, zappten sich rein ins Spektakel, saßen mitfiebernd vor dem Fernseher und outen sich nun als Störche-Fans. Aber auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg gewann die KSV neue Freunde, zog Fußballanhänger auf ihre Seite. Das Ergebnis – zweitrangig. Entscheidend war das Wie!

Holstein Kiel : Spieler glaubten bis zuletzt an das Unmögliche

Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger sprach von einer „historischen Nacht“: Holstein, der Kieler Underdog aus der Zweiten Liga, trat dem aktuellen Triple-Sieger (Meisterschaft, Champions League, DFB-Pokal) über die gesamten 120 Minuten überraschend frech und eigeninitiativ entgegen. Die Störche offenbarten Mut und Opferbereitschaft, wollten das schier Unmögliche bis zur letzten Minute möglich machen. Die Freude daran stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Wer genau hinschaute, konnte während des Spiels völlig druck befreit aufspielende Kieler zum Teil grinsend Fußball kämpfen sehen. Am Ende standen sie mit etwas Glück als die Tüchtigeren dar.

Was dem Nimbus hilft: Symbolträchtiger hätten die Bilder von Schneeverwehungen im leeren Holstein-Stadion und frierenden Bayern-Stars nicht sein können. Auf KSV-Seite bleiben vor allem heroische von Synchron-Krämpfen geplagte Störche, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Superhelden mutierten. Ohne Häme für die Ausnahme-Verlierer aus München: Endlich sind auch mal Kiels Zweitliga-Kicker in aller Fußballer-Munde.

Aufstieg in die Bundesliga bleibt ein Kraftakt

Und was macht der Verein? Will in die Jubelgesänge nicht so recht mit einstimmen. Nichts hören, kaum etwas sagen. Volle Konzentration auf die anstehenden Aufgaben. Es liegt ja noch ein viel größerer Erfolg als der Sieg über den FC Bayern in Reichweite: der Aufstieg ins Oberhaus. Das zu erreichen, bleibt ein Kraftakt auf allen Ebenen, daran ändert auch der Pokalsieg nichts. Bodenhaftung bleibt des Kielers Trumpf. Auch in den freudigsten Pokalnächten. Und: Es gibt Bewegenderes, Wichtigeres in diesen für viele schweren Zeiten. Das bestätigten gestern übrigens auch andere Anrufe.