Das Tempo, mit dem in Kiel in den vergangenen Monaten Testzentren entstanden sind, war teils überraschend. An immer mehr Ecken in der Stadt konnte man kostenlos einen Abstrich für einen Schnelltest machen lassen. Das lässt den Schluss zu, dass so mancher die Teststellen als lohnendes Geschäft sah.

Dass die Vergütung nun im Juli reduziert wurde, ist insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Kosten für die Testkits verständlich. Die Vergütung muss zu den Ausgaben passen. Man denke nur an die kostenlosen FFP2-Masken, die um den Jahreswechsel über die Apotheken für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen ausgeteilt wurden. Danach folgten Berichte von Apothekerinnen und Apothekern, die mit der Pauschale letztlich einigen Gewinn gemacht hatten.

Das sollte sich nicht wiederholen. Doch gleichzeitig ist es wichtig, die aufgebaute Test-Infrastruktur nicht vorschnell aufzugeben und kaputtzusparen. Auch hier gilt: Die Vergütung muss zu den Kosten passen. Sollten letztere wieder steigen, muss erstere auch nach oben hin angepasst werden. Denn die Pandemie ist weiterhin nicht kontrollierbar – die Teststationen könnten nach dem Sommerurlaub und zum Herbst hin erneut an Bedeutung gewinnen.