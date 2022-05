Kiel

Der Knall wurde gehört. Nach dem desaströsen Landtagswahlergebnis für die Kieler Sozialdemokraten hat das große Umdenken bei den Genossen begonnen. Denn die Partei läuft Gefahr, in ihrer einstigen Hochburg programmatisch zwischen der Konkurrenz aufgerieben zu werden. Oder um es an einem zentralen Kieler Streitthema festzumachen: Wer eine maximal fahrradfreundliche Stadt wünscht, wählt gleich grün. Wer Angst um seinen Parkplatz hat, wählt CDU oder FDP. Deshalb ist der sozialdemokratische Widerstand gegen den weiteren Wegfall von Stellplätzen im Ortsbeirat Mitte mehr als ein Stadtteildisput. Es ist ein klarer Beleg dafür, dass die Genossen ihre Verkehrspolitik überdenken.

Kiellinie, A 21-Anschluss und Parkplatzkonzept werden die Knackpunkte

Am deutlichsten hat das bislang der ehemalige Kreischef Rolf Fischer ausgesprochen. Sein Rat: Die Partei müsse sich vom grünen Mainstream lösen. Sich auf soziale Themen zu konzentrieren, wie von Fischer empfohlen, ist vermutlich der einzige Weg, um das klassisch-sozialdemokratische Milieu wieder zu erreichen. Neben dem Kieler Parkplatzkonzept, das in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden soll, werden die Entscheidungen zur Umgestaltung der Kiellinie und zum Anschluss der A 21 darum zu weiteren Knackpunkten, an denen sich der künftige Kurs der Kieler Genossen ablesen lässt.

Aber auch Ulf Kämpfer muss sich künftig noch deutlicher positionieren. Die beeindruckende Zweidrittelmehrheit, mit der er 2019 erneut zum Oberbürgermeister gewählt worden ist, verliert an Wert, wenn er in der Stadt von vielen Menschen vor allem als grüner Verwaltungschef wahrgenommen wird. Sollten die Grünen im nächsten Jahr stärkste Fraktion in der Ratsversammlung werden, hätte auch er, der Sozialdemokrat, ein massives Problem.