K. Bockemühl: Vom Reiz des Möglichen

Neue Möglichkeiten haben Christian Kuhnt als Intendant des SHMF schon von Anfang an gereizt, neue Wege, vielen Menschen Musik in vielen Facetten nahe und so das ganze Land immer weiter zum Klingen zu bringen. In seinem verflixten siebtem Jahr ging es plötzlich um ganz andere Möglichkeiten – nämlich, Konzerte unter Corona-Bedingungen überhaupt zu realisieren. Auch aus dieser widrigen Lage schafften es Kuhnt und sein Team, das Beste zu machen. Kreativ, na klar – aber auch beherzt, improvisationsstark, flexibel.

Schnöde abzutauchen, das war für viele andere Festivals und Theater auch kein Thema. So weit irgend möglich, will und wollte das Kulturleben der Pandemie Paroli bieten. Das Krisenmanagement im SHMF wird für den Stiftungsrat mithin nur eine letzte Bestätigung gewesen sein, den Erfolgskurs zu sichern und den Intendanten für weitere sechs Jahre zu binden. Weil seine Leidenschaft nicht nur in guten Zeiten dankbar erwidert wird, er das Vertrauen des Publikums genießt, auch wenn es um Möglichkeiten jenseits bewährter Routinen geht. Christian Kuhnt hat auf allen Ebenen Mitstreiter für sich und seine Sache eingenommen. Gutes Gespür für dramaturgische Linien und eine geschickte Balance zwischen den Stilen zeichnen sein Festival aus. Er ist neugierig geblieben – begeisterungs- und lernfähig: Der frische Wind, der dieses Festival seit 36 Jahren prägt, wird nicht nur durch das aktuelle Bekenntnis zum Open-Air-Konzerterlebnis spürbar. Warum sollte man, auch ohne neuen Rekord, an diesem Intendanten jetzt nicht festhalten wollen?