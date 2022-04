KN-Leserbriefe: Ärger über Tiessenkai-Pläne in Kiel-Holtenau

Kiel

Die Stadt hatte – wie berichtet – die Bewirtschaftung des Tiessenkais an die Sporthafen Kiel GmbH übergeben, die wiederum eine starke Erhöhung der Hafengebühren ankündigte. Das ärgert unsere Leserinnen und Leser, die gerne weiter Traditionssegler dort erleben möchten.

Kreuzfahrer mit Hurra begrüßen und Segelschiffe vergraulen?

Sie wenden sich ab, die alten Segelschiffe und gehen nach Laboe und Eckernförde, wegen zu hoher Liegegebühren. Just mit der Übernahme der Zuständigkeit durch einen städtischen Eigenbetrieb. Die Atmosphäre am Tiessenkai und wahrscheinlich auch die Gastronomie werden leiden. Da kann man dann den erwarteten eine Million Kreuzfahrtgästen ohne Gewissensbisse die übliche Tagestour nach Lübeck (mit Bussen!) oder jetzt neu Eckernförde und Laboe empfehlen. Überhaupt: Eine Million Kreuzfahrer mit Hurra begrüßen, aber Segelschiffe vergraulen? Läuft, in der Klimaschutzstadt Kiel.

Olaf Rosenberg, Kiel

Da fehlt wohl das Geschick

Die Sporthafen Kiel GmbH wurde von den Kieler Sportbootvereinen gegründet, um die bis dahin von der Stadt Kiel vernachlässigten Sporthäfen zu unterhalten. Finanziert wird dies durch Hafen- und Gastliegegebühren der Sportschifffahrt. Nun lese ich, dass dieses Erfolgskonzept offenbar nicht mehr so genau genommen wird. Wie kommt die „heiße Kartoffel“ vom Wasser- und Schifffahrtsamt über die Stadt Kiel an eine Firma, die den Wassersportvereinen gehört?

Was hat der Tiessenkai mit einem Sporthafen gemein? Die kommerzielle Schifffahrt oder der Kanalbetrieb (Wartelieger) sind sicher nicht Aufgabe der Wassersportvereine. Offenbar fehlt da ja wohl ohnehin das Geschick im Umgang mit den uns liebgewonnen Traditionsseglern.

Carl Steinmeyer, Kiel

Engstirnige Liegekostenpolitik

Es wäre jammerschade, wenn sich die Großsegler mit ihrer den Kielern seit Jahrzehnten vertrauten und überdies attraktiven Kulisse angesichts einer engstirnigen Liegekostenpolitik anderweitig orientieren müssen und damit der Tiessenkai seiner maritimen Atmosphäre entkleidet würde. Was wäre in diesem Fall das Motto von Kiel als „Sailing city“ noch wert?

Fritz Fischer, Kiel

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.