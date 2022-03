KN-Leserbriefe: Ärger über das Energie-Entlastungspaket

Kiel

Kern des Pakets ist eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen. Also nicht für Rentner. Und das ist ein Punkt, der viele unserer Leserinnen und Leser verärgert. Und es gibt weitere Kritik.

Eine späte Erkenntnis ist besser als keine

Die Energiekrise macht’s möglich: Bernd Buchholz will das günstige ÖPNV-Ticket schnell einführen. Der Verkehrsminister hätte sich seit Jahren mit aller Macht für preiswerten Nahverkehr einsetzen können – aber gut, eine späte Erkenntnis ist besser als keine, und ehrlicherweise gibt Buchholz zu, dass die Idee ihn überrascht hat.

Sehr schade ist dagegen, dass er und seine FDP-Kollegen in Berlin beim Tempolimit nicht zum Umdenken bereit waren. Bei diesem Thema regiert die Lindner-Partei in alter ideologischer Verbretterung; auch Großkrisen lassen sie unberührt.

Was spricht ernsthaft dagegen, dass wir Deutschen maximal 130 km/h fahren, bis der Krieg in der Ukraine beendet ist? Es wäre ein Zeichen echter Solidarität, würde den Bedarf an Importenergie reduzieren, dadurch den Markt beruhigen helfen, zudem das Klima schonen, Gelassenheit auf unsere Autobahnen bringen ...

Und wie die Lebenspraxis zeigt, würde nur eine Minderheit der Fahrten wesentlich länger dauern. Aktuell kommt noch ein weiteres Argument hinzu, das gerade der FDP am Herzen liegen sollte: Ein Tempolimit wirkt, ohne viel zu kosten, ohne die Neuverschuldung zu erhöhen. Die milliardenschweren Maßnahmenpakete, mit denen wir uns gegenwärtig entlasten, werden ja unsere Kinder und Enkel abzahlen müssen. Und da erscheint es unzumutbar, dass alle jetzt ein wenig langsamer fahren?

Oliver Claussen, Melsdorf

Grüner Flop mit Doppelmoral

Frieren Rentner und Studenten eigentlich weniger als Erwerbstätige und kinderreiche Familien oder warum wurden sie beim rot-grünen Märchen von der sozialen Energie-Gerechtigkeit ausgeschlossen? Wie Benzin hätte man auch Gas und Strom einfach nur vom Steueranteil befreien müssen, das wäre unbürokratisch und für alle mengenabhängig gerecht gewesen. Das Paket ist kein großer Wurf, sondern ein grüner Flop mit Doppelmoral. Wer es nicht einmal selbst schafft, in absehbarer Zeit ausreichend erneuerbare Energie bereitzustellen, kann sie auch nicht kurzfristig den Bürgern als gesetzliche Umbaupflicht auferlegen.

Nikolas Reichert, Kiel

Zählen Rentner nicht mehr dazu?

Es ist ja alles gut und schön, aber wurde hier nicht eine Menschengruppe vergessen? Oder zählen die Rentner nicht mehr dazu? Auch diese Menschen haben teilweise sehr geringe Renten – und auch für diese Menschen steigen alle Kosten.

Familie Stegmann, Nortorf

Unbewohnbarkeit wäre die Folge

Die Absicht der Politik reine Gasheizungen zu verbieten, scheint für mich eine Ankündigung in den wohnungspolitischen Selbstmord zu sein. Es seien hier nur die vielen Etagengasthermen erwähnt, die beim Ausfall nicht ersetzt werden dürfen. Die Folgen würden eine Unbewohnbarkeit durch Kälte, Schimmel und mehr bedeuten, da größtenteils alternative Wärmeerzeugung unmöglich ist. Wo sollen die Bewohner dann hin? Das gilt auch für kleine Reihenhäuschen. Die womöglich gigantischen Kosten würden die letzten ehrbaren Vermieter auf die Miete umlegen müssen oder Wohnungen als verloren aufgeben.

Um das zu verhindern, wäre es sinnvoller, die Förderung von Dämmungen voranzutreiben, eventuell die Temperatur für neue Thermen zu begrenzen oder eine Beteiligung an externer erneuerbarer Energieerzeugung zu verpflichten.

Alfred May, Kiel

Das ganze Leben brav Steuern gezahlt

Vom Energiekostenzuschuss sollen wir Rentner ja wohl nichts erhalten. Vielleicht gar nicht so schlimm, denn dieser Zuschuss wird ja mit Steuern belegt, von denen wir eh schon genug zahlen. Wir erhalten ja bald eine – laut Pressemitteilung – satte Rentenerhöhung. Hahaha, die wird wohl kaum die Teuerung auffangen – und besteuert wird sie auch noch.

Da hat man über Jahrzehnte seines Arbeitslebens brav Steuern gezahlt und Sozialbeiträge abgeführt und nun, wo man davon zehren möchte, wird dies wieder mit Steuern belastet. Bei einer nicht gerade überbordenden Rente tut das schon weh – und ich denke, da stehe ich nicht alleine.

Es ist wieder mal erkennbar, dass die Regierung auch hier nicht in die Hufe kommt, wie mit so vielen anderen Problematiken.

Michael Romahn, Schierensee

