Einige unserer Leserinnen und Leser befürchten, dass wir den Kampf gegen Corona nicht mehr durch eine Impfpflicht gewinnen können. Andere fragen sich, wie lange Ungeimpfte noch als Sündenböcke herhalten müssen. Corona spaltet die Gesellschaft, und doch sind viele der Meinung: Es geht nur miteinander – nicht gegeneinander.

Ausdruck einer Kapitulation vor der Ego-Gesellschaft

Die Rufe nach einer Impfpflicht gegen Covid-19 sind der Ausdruck einer Kapitulation vor der Ego-Gesellschaft, die mit Appellen zu solidarischem Handeln nicht mehr erreichbar ist. Man kann vielen politischen Akteuren mangelhaftes Corona-Management vorhalten, aber wenn die monatelangen staatlichen Appelle zum Impfen keine Wirkung zeigen, hat eine tiefsitzende anti-staatliche und anti-demokratische Mentalität die Überhand gewonnen, sodass wir den Kampf gegen Corona nicht mehr durch eine Impfpflicht gewinnen können, die ja sowieso erst in einigen Monaten umgesetzt werden könnte.

Die juristische Durchsetzung einer Impfpflicht gegen Covid-19 dürfte dabei leichter zu gewinnen sein als die gesellschaftliche, denn unter polizeilichen Zwang durchgeführte Impfungen sind ja wohl nicht vorstellbar. Auch für die 2-G und 3-G-Regeln braucht es eine solidarische Mitwirkung der Gesellschaft, ohne die eine soziale Kontrolle der Maßnahmen nicht möglich ist. Vermutlich lässt sich eine bis zu 90-prozentische Durchimpfung der Bevölkerung nur durch massive Impfprämien erreichen, die dann aber auch allen freiwillig Geimpften zustehen. Dazu müsste der Noch-Finanzminister und zukünftige Kanzler Scholz noch einmal die Bazooka auspacken. Die finanziellen, die gesellschaftlichen und die gesundheitlichen Kosten dürften dabei sehr viel geringer ausfallen als wenn wir weiterhin durch unnütze Appelle an die Solidarität der Renitenten kostbare Zeit verlieren, die wir nicht mehr haben!

Robert Theel, Kiel

Auch Geimpfte stecken an

Wie lange noch sollen die Ungeimpften als Sündenbock für die hohen Coronazahlen herhalten? Es ist doch nicht mehr zu leugnen, dass es der Impfstoff ist, der nicht das hält, was wir alle uns davon erhofft haben: Auch Geimpfte übertragen das Virus, auch sie erkranken schwer. Die Corona-Krise rüttelt massiv an den Eckpfeilern unserer Demokratie. Wertschätzender Austausch sowie Meinungsvielfalt sind vielfach schon auf der Strecke geblieben.

Welcher Sündenbock wird als nächstes an den gesellschaftlichen Pranger gestellt? Die Raucher? Die Risikosportler? Oder gar die Autofahrer? Schwarz-Weiß-Denken hilft da nicht weiter! Ausgrenzung und Druck sind keine tragfähigen Grundlagen für unsere Gesellschaft.

Krisen lassen sich nur bewältigen, wenn alle mitgenommen werden. Lasst uns endlich wieder ausgewogen und sachlich miteinander sprechen und auf jegliche Denunziation und gesellschaftliche Spaltung verzichten!

Renate Winter, Bordesholm

Zum Glück ist die Demokratie noch nicht abgeschafft

Täglich wird uns erzählt, was wir zu tun und zu lassen haben, sei es, was wir essen sollen, ob wir Auto fahren, in den Urlaub fahren, ins Kino gehen dürfen usw. Darüber kann man mit gewissem Abstand nur lächeln, denn zum Glück ist die Demokratie bei uns noch nicht abgeschafft.

Etwas härter zur Sache geht es aber in der Debatte um das Impfen. Vorweg: Ich bin geimpft, und zwar aus Überzeugung, so gut ich sie als medizinischer Laie haben kann. Wie manche aber mit ihren Mitmenschen umgehen, die sich nicht impfen lassen, lässt einen schon schaudern. Millionen von Menschen werden beschimpft oder für verrückt erklärt. „Schädlinge“ und „Bekloppte“ sind nur Beispiele für Begriffe, die benutzt werden, manche sind noch schlimmer. Gründe für die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, werden gar nicht gehört. Vielmehr werden Mitmenschen pauschal diffamiert, die Nicht-Geimpften kommen mit Querdenkern, Rechtsradikalen, Antisemiten usw. in dieselbe Schublade. Viele beklagen eine Spaltung der Gesellschaft, auch unsere Politiker in ihren Sonntagsreden. Wenn wir so miteinander umgehen, brauchen wir uns darüber allerdings nicht zu wundern.

Prof. Joachim Scheide, per Mail

Bleibt zu Hause!

Dem Kommentar Ihres Redakteurs Jonas Bickel kann man nur vollumfänglich zustimmen! Wie dumm muss man sein, einer 2G- oder 3G-Regel auf dem Kieler Weihnachtsmarkt eine Absage zu erteilen und sich somit ganz klar gegen die Empfehlung der Landesregierung zu stellen.

Hier wird durch die Stadt Kiel grob fahrlässig ein neues Spreader-Event geschaffen. Den Freunden des Weihnachtsmarktes kann man nur zurufen: Bleibt zu Hause, wenn Euch die Gesundheit lieb ist!

Volker Schwampe, Großkönigsförde

2G wäre so einfach

Bravo Herr Stöcken, um die freiheitlichen Grundrechte der Impfgegner zu respektieren, müssen die Vernünftigen auf den Besuch des Weihnachtsmarkts verzichten. 2G wäre so einfach, ist doch das Weihnachtsdorf ohnehin eingezäunt.

Ulrich Müggenburg, Kiel

Risikogebiet Weihnachtsmarkt

Es ist schon seltsam, wie wirtschaftliche Interessen einzelner das Handeln der Verantwortlichen beeinflussen. Eine Veranstaltung in kuscheliger Enge in Verbindung mit Alkoholkonsum ohne jegliche Schutzmaßnahmen durchzuführen, geht nicht in meinen Verstand.

Eckehard Wolter, Kiel

Bravo, Österreich!

Endlich eine Regierung, die ihren Auftrag ernst nimmt: „Zum Wohle des Volkes handeln und Schaden von ihm abwenden.“ Unsere Politiker: ein Debattierclub mit ständig neuen Gesetzen, der sich aus populistischen Gründen vor eindeutigen Entscheidungen drückt. Bravo Österreich!

Karin Fuchs, Laboe

Erfolglose Corona-Politik

Die Coronapolitik ist in der 4. Welle erfolglos. Zu spät wurde reagiert auf die niedrige Impfquote, den Wirkungsverlust der Impfung sowie auf den übermäßigen R-Wert von Delta in Innenräumen. Jetzt kann nur ein radikales Umsetzen der 2G- und 2G+-Regel helfen. Wie man unter diesen Umständen einen Weihnachtsmarkt allein mit Maskenpflicht verantworten kann, erschließt sich mir nicht.

Wolfgang Stühmer, Nettelsee

