KN-Leserbriefe: Die Angst vor der Corona-Ansteckung wächst wieder

Kiel

Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern wird die Angst vor der Corona-Ansteckung wieder größer. Sie fordern, dass die Politik jetzt unverzüglich handeln muss.

Gefahr im Verzug

Die Sachlage ist im Grunde genommen simpel. Ungeimpfte haben eine egoistische Entscheidung getroffen, die zu einer kompletten Überlastung des gesamten Gesundheitssystems führen und dabei auch geimpfte, auf Krankenhausbehandlung angewiesene Kranke verdrängen wird. Zusätzlich nimmt die Impfwirkung bei der solidarisch handelnden, geimpften Mehrheit stärker und schneller ab als vor einigen Wochen behauptet wurde. Gleichzeitig hat die Politik auf Anraten der Stiko empfohlen, die Boosterimpfungen auf frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung durchzuführen. Die Politik auf Bundesebene ist mit Regierungsbildung beschäftigt und die geschäftsführende Bundesregierung hat keine Durchsetzungsfähigkeit mehr. Dadurch entsteht eine wochenlange Hängepartie ausgerechnet in der beginnenden Coronavirus-Hochsaison.

Diese katastrophale Gemengelage bedeutet Gefahr im Verzug und es muss unverzüglich gehandelt und nicht verhandelt werden. Die Geschwindigkeit beim Boostern muss exorbitant gesteigert werden, für alle ab 18 Jahren und auch schon vier Monate nach der zweiten Impfung möglich sein. Bei hohen Inzidenzen muss bundesweit die Bewegungsfreiheit von freiwillig Nichtgeimpften eingedämmt werden (Lockdown). Diese „Diskriminierung“ haben sich die „Querköpfe“ selber eingehandelt, denn sie sind nun eine Bedrohung für ihre vernünftig handelnden Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden. Letztendlich können sie überhaupt froh darüber sein, dass die Solidargemeinschaft die Kosten für ihre hoffentliche Gesundung trägt, obwohl sie die ausgestreckten Hände (Impfung) immer wieder ausgeschlagen haben.

Robert Theel, Kiel

Höchste Eile ist geboten

Abwarten, obwohl höchste Eile geboten ist? Stündlich warte ich auf den Anruf, ob ich meine Arbeit im Impfzentrum wieder aufnehmen kann. Die Auffrischimpfung ist eine Notmaßnahme von größter nationaler Tragweite und Dringlichkeit. Es ist eine Aufgabe aller Ärzte, nicht nur von Inhabern einer Praxis, die schon mit normalen Versorgungsaufgaben mehr als ausgelastet sind. Das Ansinnen, nicht nur auf der Hochzeit des Praxisalltags zu tanzen, sondern zugleich auf den Hochzeiten von Grippeschutz und Corona-Auffrischimpfung sein Bein zu schwingen, grenzt an Vermessenheit. Nicht das Impfzentrum ist teuer, Herr Minister Garg, sondern das Auffrischen des Corona-Schutzes zu verschleppen ist teuer, 100 000 Mal teurer als die Impfzentren zu reaktivieren.

Dr. med Volker Grebe

Keinen erneuten Lockdown

Außergewöhnliche Probleme fordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Pandemie ist seit nunmehr zwei Jahren ein solches Problem. Bei jeder Corona-Regel nun auch die rechtliche Seite zu betrachten, ist vollkommen okay. Persönliche Freiheiten einzuschränken, sollte immer das letzte Mittel sein. Zurzeit explodieren die Inzidenzien förmlich. Aus meiner Sicht muss daher über eine Impfpflicht nachgedacht werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch, dass Arbeitgeber den Status ihrer Beschäftigten abfragen dürfen – egal, ob jemand im VW-Werk oder im Krankenhaus arbeitet – ist aus meiner Sicht legitim. Einen erneuten Lockdown will nämlich niemand. Nur müssen dann auch alle die Regeln beachten. Flächendeckend sollte die 2G- oder 3G-Rgelung gelten und Impfgegner hätten leider Einschränkungen hinzunehmen. Um einigermaßen durch den Winter zu kommen, bleibt uns offenbar keine andere Chance…

Achim Bothmann, Hannover

Unerträglicher Egoismus

Dieser Egoismus, die eigene Freiheit höher zu bewerten als die Freiheit der anderen, geht schon fast ins Unerträgliche! Die „anderen“ 58 Millionen Menschen haben durch ihre Impfung ihren gesellschaftlichen Beitrag geleistet und halten sich an Regeln, um die Pandemie zu bekämpfen, so schnell wie möglich Normalität zu erlangen und ohne Maske, Tests und Abstandsregeln das Leben wieder genießen zu können!

Haiko Werner, Köhn

Mir fehlen Regeln und Pläne

Werte Politiker und Politikerinnen, mir fehlen Regeln und Pläne in öffentlichen Bereichen: Keine 3G-Kontrollen in Zügen, in Bussen, beim Betreten von Flughäfen, bei Reiserückkehrern und in Flugzeugen bei innerdeutschen Flügen. Heute war ich im Städtischen Krankenhaus: Keine Kontrolle, aber ein Zettel war auszufüllen, dessen Daten nicht überprüft wurden. Nicht zu begreifen! Und auch für unsere Kinder lässt man sich wenig einfallen. Schauen Sie doch mal in andere Länder! Sie machen es uns vor, wie man die Bevölkerung schützen kann.

Renate Berendt-Beyer, Dänischenhagen

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.