KN-Leserbriefe: Die Hölle von Butscha

Unsere Leserinnen und Leser sind der Meinung, dass wir jetzt nicht mehr nur zuschauen dürfen und fordern, die Energielieferungen aus Russland umgehend zu stoppen. Doch es gibt auch Stimmen, die es unverantwortlich finden, jetzt ein Embargo zu beschließen.

Jetzt sind Menschen und Politik gefordert

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bilden unsere freiheitlich-demokratischen Werte die Basis für ein friedliches Zusammenleben in Europa. Jetzt, nach 75 Jahren, haben wir leider wieder das, was wir unter allen Umständen verhindern wollten, einen Krieg in Europa. Auch wenn wir noch nicht direkt betroffen sind, sollten wir alles tun, um von dem unsagbaren Leid, Not und Elend verschont zu bleiben. Die Flüchtlingsströme aus den Kriegsgebieten werden uns schon genug abfordern. Jetzt ist definitiv der falsche Zeitpunkt, weiterhin für parteipolitische Ideologien zu streiten. Es bringt nichts, der Welt weiter zu erklären, wie sie zu funktionieren hat.

Bevor wir die Welt retten, sollten wir vielleicht erst einmal Deutschland retten. Wir können es aber nur, wenn wir auch die Mittel dazu haben. Die erforderlichen Konzepte müssen vordringlich und schnellstmöglich erarbeitet und umgesetzt werden, die den Notdürftigen das Leben aber nicht noch weiter erschweren. Es darf auf jeden Fall nicht auf den Rücken und auf Kosten der Normalbürger und Armen geschehen. Dazu sind alle gemeinsam, die Bürger und besonders die Politik gefordert. Wenn allerdings bei den Verantwortlichen ihre Philosophie des Glaubens über die der Vernunft gestellt wird, wird es wohl auch in Zukunft nicht funktionieren. Ich hoffe nicht, dass die kleine Anzahl von unqualifizierten, lebensfremden und weder fachlich noch charakterlich geeigneten Politikern, sich wieder einmal durchsetzt.

Artur Heins, Ascheberg

Russland hat seine Ehre verloren

Es ist nicht „Putins Krieg“. Es machen sich auch nicht nur die bewaffneten Kriegsverbrecher schuldig. Alle Beschäftigten des Staatsapparates, die aktiv an der Unterdrückung des eigenen Volkes mitwirken, alle, die Putin bejubeln, wie Hitler bejubelt wurde, laden Schuld auf sich.

Jeder russische Soldat, der diesem schändlichen Angriffskrieg überlebt, wird damit weiterleben müssen, auch wenn er Befehle ausgeführt hat. Putins Diktatur ist nicht von außen aufgezwungen worden, sie wird von vielen Millionen Russen getragen.

Es ist Russlands Krieg, Russland hat seine Ehre verloren!

Gesine Miehlbrandt, Schönberg

Putins dreckiges Spiel

Was treibt Putin da für ein dreckiges Spiel? Durch seine Befehle werden Wohnblöcke, Krankenhäuser, Schulen oder Theater bombardiert. Zivilistinnen werden vergewaltigt und unschuldige, auf Fahrrädern flüchtende Menschen ermordet! Der gefühllose Kriegsverbrecher sitzt derweil im Kreml an seinem großen Tisch und denkt sich weitere Grausamkeiten aus. Ging es anfangs nur darum, den Donbas zu unterstützen, weiten sich die Kämpfe mittlerweile auf die ganze Ukraine aus.

Durch unsere Zahlungen für Russisches Gas und Öl, halten wir die Kriegsmaschinerie am Laufen. Nach den aktuellen Vorfällen dürfen wir nicht mehr nur zuschauen! Es ist an der Zeit, die Energielieferungen aus Russland umgehend zu stoppen und den Geldhahn dafür endlich zu schließen.

Achim Bothmann, Hannover

Regierung sollte nicht emotionalem Aktivismus nachgeben

Wegen des Krieges in der Ukraine und insbesondere nach den Bildern von Butscha wird auf die Bundesregierung starker moralischer Druck ausgeübt, ein Embargo für russisches Gas zu beschließen. Das ist unverantwortlich. Abgesehen davon, dass Deutschland bereits in ganz erheblichem Umfang Leistungen für die Ukraine erbracht hat und dies weiterhin tut, darf die Bundesregierung nicht emotionalem Aktivismus nachgeben, sondern sie muss rational handeln.

Ein zum jetzigen Zeitpunkt verhängtes Embargo für russisches Gas hätte gravierende negative Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft und damit verbundene, ebensolche Folgen für das ganze Land. Die deutschen Minister haben einen Amtseid darauf geleistet, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Sie sind in erster Linie dem deutschen Volke verpflichtet und nicht dem ukrainischen. Danach haben sie ihr Handeln auszurichten, zumal nicht einmal feststeht, dass ein sofortiger deutscher Bezugsstopp für russisches Gas den Krieg in der Ukraine alsbald beenden würde.

Die ergänzend vorgebrachte Mutmaßung, Putin könnte nach einem Sieg in der Ukraine auch noch andere Länder überfallen, überzeugt nicht. Denn selbst wenn er dies nach den Irrtümern, die offenbar schon dem jetzigen Krieg zugrunde gelegen haben, in Betracht ziehen sollte, müsste sich Russland erst noch von den Schäden des jetzigen Krieges erholen. Und außerdem ist Putin 69 Jahre alt, sein zeitlicher Aktionsradius auch bei bester Gesundheit und weiterer uneingeschränkter Handlungsmöglichkeit ist absehbar begrenzt.

Helmut Schmidt, Passade

