KN-Leserbriefe: Gemeinsam durch die Corona-Krise

Kiel

Manch einer unserer Leserinnen und Leser ist der Meinung, dass die Bevölkerung selbst mehr Verantwortung hätte übernehmen müssen, denn diese Krise betreffe uns alle – und deshalb können wir sie auch nur gemeinsam bewältigen.

Unsägliche Schuldzuweisungen an die Politik

Die Politik hat im Frühjahr, Sommer und Herbst sehr vieles getan, um die Wiederholung des vorweihnachtlichen Trauerspiels zu verhindern: Impfangebote für alle ab zwölf Jahren, kostenlose Teststationen, permanente Informationen über den aktuellen Stand der Pandemie. Diese Verantwortung wurde wahrgenommen. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe, die Verantwortung hätte übernehmen müssen, und das ist die Bevölkerung selbst.

Ich bin fassungslos angesichts des derzeitigen Zustands unserer Gesellschaft, und es schmerzt mich, in einem Land zu leben, in dem ein nicht geringer Teil der Menschen ihre persönliche Verantwortung immer wieder gerne an die Politik delegiert und diese dann auch noch dafür beschimpft, wenn etwas schief läuft. Natürlich gibt es auch Versäumnisse und schlimme Fehlentscheidungen auf Seiten der Politik, aber es ist unsäglich, in der derzeitigen Situation einseitige Schuldzuweisungen vorzunehmen. Wir befinden uns in einer Krise, die uns alle betrifft, deshalb können wir sie auch nur gemeinsam bewältigen.

Dr. Birgit Brouer, Kiel

Genau das soll 2G doch verhindern

Man fragt sich manchmal, ob Politiker sich selbst beim Reden zuhören: Die Kontrolle der 2G-Regelung im Einzelhandel könne, so Herr Günther, auch beim „Bezahlen an der Kasse“ erfolgen. Dann aber hat derjenige sich schon eine Weile im Geschäft aufgehalten, hat unter Umständen längeren Kontakte zu anderen Kunden gehabt und damit ist potenzieller Ansteckung weiterhin Vorschub geleistet. Otto Normalverbraucher aber dachte ja, genau das soll die 2G-Regelung verhindern, also müsste logischerweise vorher kontrolliert werden. Finde den Fehler!

Dagmar Göstel, Heikendorf

Es geht auch anders

Wir waren am Wochenende in Bremen auf dem Weihnachtsmarkt. Dort wurden an einem kleinem Häuschen Impfnachweis und Personalausweis kontrolliert. Bei Übereinstimmung gab es ein rotes Bändchen ums Handgelenk. Überall, auch im Restaurant, wirklich an jedem Stand wurde kontrolliert. Keiner von den Besuchern hat gemeckert. Man zeigte automatisch sein Bändchen. Hier in Kiel gestern Abend sind wir nicht mal gefragt worden, ob wir ein Impfzertifikat haben. Nirgendwo. Erschreckend.

Matina Pries, Kiel

Wo sind denn die schlauen Vorschläge?

Ich würde mal gern konkret hören, welche Maßnahmen denn jene Menschen zu welchem Zeitpunkt ergriffen hätten, wären sie an der Macht und in der Verantwortung gewesen, für eine ganze Nation zu entscheiden. Es ist ja so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen: „Das hast du falsch gemacht!“ Sicherlich gibt es hinterher immer neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen.

Aber mit „Hätte, Könnte, Würde“ kommt man nicht weiter. Wo sind denn die schlauen Vorschläge, wenn sie tatsächlich gebraucht werden?

Aber ein wenig Eigenverantwortung muss man der Bevölkerung auch zutrauen und zumuten. Ich denke nicht, dass im Sommer, wo alles schien, als könnte nichts mehr wieder so schlimm werden wie im Vorjahr, auch nur einer derjenigen, die sich bislang der solidarischen Impfung verweigern, auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, nun doch zum Impfen zu gehen, hätte die Regierung auf andere Weise dazu aufgerufen, als sie es getan hat. Es gab Impftermine zuhauf, aber die wurden nicht genutzt. Aber wäre die Akzeptanz der jetzt beschlossenen Maßnahmen größer gewesen, wenn sie vier oder sechs Wochen früher beschlossen worden wären? Ich bezweifle es!

Natalie Wengler, Kiel

Den lauten Minderheiten robust entgegentreten

Das Gerede vom Spaltpilz: Im Zusammenhang mit der Impfpflicht wird wie bei inzwischen fast allen politischen Themen eine mögliche Spaltung der Gesellschaft heraufbeschworen und die Banalität von Mehrheits- und Minderheitspositionen in einer parlamentarischen Demokratie als problematisch dramatisiert.

Es ist grotesk, wenn anstehende, gut begründete, von einer großen Mehrheit getroffene politische Entscheidungen komplett in Frage gestellt werden, weil es möglicherweise zu gesellschaftlichem Widerstand führen könnte. Das öffentliche Gerede über drohende Aufstände als Folge von Spaltungstendenzen unterstellt naiv, dass sich die Politik in einer Demokratie nur unendlich viel Zeit lassen müsste, um für Konflikte für alle akzeptable Lösungen finden zu können.

Das Wesensprinzip einer parlamentarischen Demokratie ist aber, dass Mehrheiten regieren, die Öffentlichkeit diskutiert und die Justiz auf die Einhaltung der Regeln achtet.

Darüber hinaus können sich Minderheitspositionen in der Öffentlichkeit artikulieren und für ihre Überzeugungen werben. Wenn diese Spielregeln im gesellschaftlichen und staatlichen Handeln nicht mehr gelten, also Minderheiten ihre Weltsicht abseits der juristischen und demokratischen Strukturen mit Gewalt und Drohungen durchzusetzen versuchen und dabei das gesellschaftliche Zusammenleben belasten, dürfen sich Gesellschaft, Politik und Staat nicht wegducken, sondern müssen die Auseinandersetzung führen und den lauten Minderheiten robust entgegentreten.

Robert Theel, Kiel

Dank für den Einsatz der Ärzte

In dieser anstrengenden Zeit leistet mein Hausarzt selbst an den Adventswochenenden sonnabends von 9 bis 13 Uhr für unsere Gemeinde Dienst. Dabei will er noch nicht einmal seine Angestellten belasten und nimmt fürs Schreiben der Listen, das Vorbereiten der Impfausweise und das Hereinbitten der Menschen die Hilfe seiner beiden Kinder in Anspruch.

Als ich seiner Tochter sagte, dass ich es bemerkenswert und dankenswert finde, diesen Sondereinsatz zu leisten, stöhnte sie, es scheinen wohl nicht viele Dankesworte geäußert zu werden. Die Gedanken der Impfbereiten drehen sich scheinbar eher um ihr eigenes Wohl und um die Wartezeit . Deswegen hier: Ein großes Dankeschön an unsere Felder Ärzte und alle anderen in unserem Land, die für uns alle ihre wohl verdiente Freizeit hergeben! Bleiben auch Sie gesund!

Elke Pries-Hoffmann, Felde

