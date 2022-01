Kiel

Unsere Leser fragen sich, warum die Politik, obgleich sie wusste, wie hochansteckend die Omikron-Variante ist, nicht schneller gehandelt hat. Nach zwei Jahren Pandemie-Erfahrung hätten viele ein vorausschauenderes Handeln erwartet. Andere meinen, wir sollten uns ein Vorbild an unseren dänischen Nachbarn nehmen.

Nach zwei Jahren Pandemie sollte das eigentlich besser funktionieren

Die Nachrichten zur Überlastung des Gesundheitsamtes Kiel kommen ebenso beständig wie Weihnachten und Silvester, ohne dass vorher rechtzeitig Personal (zum Beispiel von der Bundeswehr) rekrutiert und Abläufe an Feiertagen optimiert werden, was nach zwei Jahren Erfahrungen mit der Pandemie eigentlich funktionieren sollte. Natürlich hat das Gesundheitsamt Kiel dieses Problem nicht exklusiv, und vielleicht klappt es ja hier noch viel besser als in anderen Städten. In Bremen hat die Stadtverwaltung aufgrund der Nachrichtenlage zu Omikron und den Erfahrungen des letzten Winters vor Weihnachten die Personaldecke aufgestockt und die Arbeit an den Festtagen und über den Jahreswechsel nicht ruhen lassen, was ihr einen Spitzenplatz in der Inzidenztabelle beschert hat.

Trotz der vorbildlichen Impfkampagne in Bremen kann das aber nur naive Beobachter erstaunen, denn die rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit von Omikron ist seit Wochen bekannt. Allerdings hat die Stadtverwaltung Bremen nun ein annähernd genaues Lagebild und kann ihre Eindämmungsmaßnahmen präziser im Hinblick auf Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit ausrichten, während wir uns in Kiel wie auch in anderen Städten im Blindflug befinden und auf Vermutungen stützen müssen.

Vielleicht möchten aber die Stadtverwaltungen nicht so gerne mit einer möglichst realistischen Pandemielage konfrontiert werden, weil sie dann schmerzhafte Alltagseinschränkungen verantworten müssten, die niemand mehr ertragen möchte. Im Ungefähren lassen sich einfacher Maßnahmen abwehren – mit Verweis auf die unsichere Datenlage.

Robert Theel, Kiel

Pragmatismus statt Protest

Pragmatismus statt Protest: Leute, lasst euch endlich impfen! Auch wenn die gängigen Argumente bei euch nicht fruchten mögen: Ihr beendet damit das erbärmliche Possenspiel der Politik, die mit sinnlosen Taschenspielertricks (Sperrstunden, Maskenpflicht auf Parkplätzen oder Promenaden, Verbot von Sportunterricht in den Schulen) viel mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Schaut nach Dänemark und denkt pragmatisch. Mit Ideologie lässt sich kein Virus besiegen.

Burkhard Theel, Altenholz

Uns allen ist die Zeit davon gelaufen

Herr Günther, ich bin wütend auf Sie! Die 4. Welle überrollt uns, es werden sicher eine 5. und 6. kommen, inklusive weiterer Impfungen. Dann sind drei Jahre mit Angst und Sorge vergangen. Ich bin 73 Jahre alt, bin zweimal geimpft und wurde am 1. Januar 2022 geboostert.

Ich habe zum zweiten Mal Weihnachten mit meinem Ehemann alleine ohne unsere Kinder und Enkel verbracht. Ich habe alles getan, um Kontakte zu reduzieren, bis auf notwendige Einkäufe für den Lebensunterhalt. Ständig trage ich einen „Maulkorb“ und desinfiziere alles, was mit dem Omikronvirus behaftet sein könnte.

Alle wissen, wie hochansteckend Omikron ist. Sie wussten es auch, aber Sie haben nicht danach gehandelt. Sie haben eine Woche nach Weihnachten verstreichen lassen, ohne das Verbot der Schließungen von Discos zu veranlassen. Feiern im Familienkreis wurden eingeschränkt. In den Discos konnten sich 400 junge Menschen oder mehr ungehemmt austoben, um sich anzustecken und andere zu infizieren. Sie sind dafür verantwortlich, dass die niedrigste Inzidenz von allen Bundesländern sich in Schleswig-Holstein in kürzester Zeit zur höchsten entwickelt hat. Sie und die Landesregierung haben gravierende Fehler gemacht. Aber nicht nur Sie, sondern alle Politiker der alten und der neuen Regierung haben es nicht auf die Reihe bekommen. Sie alle haben die Probleme vor sich hergeschoben – und uns allen ist die Zeit davon gelaufen.

Hedwig Mews, Flintbek

Es hätte jedem klar sein können

Wie es in Discos abläuft, ist ja kein großes Mysterium, das hätte man wissen können: Dort stehen Hunderte eng an eng auf der Tanzfläche, es wird Nase an Nase geschwitzt, mitgesungen und wegen der Lautstärke muss man für jedes Wort die Köpfe eng zusammenstecken. Das ist kein Vorwurf, das ist das Wesen von Discos. Es hätte also vor Weihnachten und Silvester jedem klar sein können, dass da potenziell Corona mitfeiert und weitergereicht wird. Politiker sind keine Hellseher und keine Zauberer, das erwartet auch niemand, aber rechtzeitiges Erkennen potenzieller Gefahrenquellen und entsprechend vorausschauendes Handeln nach zwei Jahren Pandemie schon!

Dagmar Göstel, per Mail

