Unsere Leserinnen und Leser beschäftigt ebenfalls das Thema der Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie befürchten, dass der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine nur der Anfang einer ständigen Bedrohung der europäischen Friedensordnung ist und fordern ein besonnenes und gemeinsames Handeln.

Wir sind wohl oder übel aus eigenem Schutz Kriegspartei

Natürlich ist es generell immer richtig, in internationalen Konflikten miteinander zu reden, Kompromisse auszuloten und mit Sanktionen sowie Waffenlieferungen restriktiv umzugehen, solange sich alle Beteiligten an das Selbstbestimmungsrecht der Völker halten und einen wirklichen Interessensausgleich anstreben. In Zeiten zunehmenden Drucks auf die demokratischen Länder weltweit war es aber naiv, neben den diplomatischen Aktivitäten die militärische Achtsamkeit schleifen zu lassen. Damit wird es jetzt wohl vorbei sein, wenn die Ampelregierung es wirklich ernst meint mit der „Zeitenwende“.

Die Kakophonie im Hinblick auf die dringend notwendigen Waffenlieferungen an die Ukraine beweist aber wieder einmal, mit welcher „Bräsigkeit“ (Habeck) in Deutschland politische Kehrtwenden ausgebremst werden. Am längsten braucht diesmal offenbar die SPD, um in der „neuen Realität“ anzukommen. Lambrecht, Scholz, Klingbeil, Mützenich und andere versuchen mit allen politischen Tricks, die militärische Unterstützung Deutschlands an der Rettung einer unabhängigen Ukraine möglichst klein zu halten. Sie wollen offenbar wie auch Teile der Bevölkerung nicht begreifen, dass der völkerrechtswidrige Angriff auf die demokratische Ukraine nur der Anfang einer ständigen Bedrohung der europäischen Friedensordnung ist, womit wir nolens volens aus eigenem Schutz auch Kriegspartei sind.

Die Rettung der ukrainischen Nation und ihrer territorialen Integrität muss daher in unserem eigenen Interesse liegen. Verhandlungen sind jetzt jedenfalls nur noch als Folge einer militärischen Niederlage Russlands möglich, am besten mit einer russischen Regierung ohne den Lügner und Kriegsverbrecher Putin!

Robert Theel, Kiel

Besonnen und gemeinsam

Das Liefern schwerer deutscher Angriffswaffen in die Ukraine, eventuell mit deutschen Ausbildern, grenzt an Kriegsbeteiligung, und solche Maßnahmen müssen sorgfältig in der Nato – vor allem von den USA – abgewogen und abgesichert werden. Die Länder, die jetzt Deutschland kritisieren, und auch unsere politischen Eiferer stützen sich doch im Wesentlichen auf die Kampfkraft der Atommacht USA. Nur sie kann die verantwortliche Führung übernehmen. Europa allein ist doch nicht annähernd in der Lage, sich im Kriegsfall gegen Russland zu verteidigen. Olaf Scholz ist gut beraten, mit Geld die Waffenlieferungen zu unterstützen. Verzweifelte Wut, und blankes Entsetzen über Putins Kriegsverbrechen dürfen eine besonnene, gemeinsame Vorgehensweise nicht ersetzen.

Hans-Jürgen Schacht, Gettorf

Deeskalation geht anders

Unsere Außenministerin will jetzt zusammen mit den Herren Merz und Hofreiter in diese hoch gespannte Konfliktsituation doch schwere Waffen liefern. In der Vorgeschichte dieses Konfliktes hatte Präsident Selenskyj bereits durch eine überaus harsche Sprach-Gesetzgebung, die die russische Sprache praktisch aus der Ukraine verbannt, für neues Konfliktpotenzial gesorgt. Und das in diesem traditionell zweisprachigen Land: Auf der Krim leben 80 Prozent russische Muttersprachler, in Luhansk 69 Prozent und im bevölkerungsreichen Donezk 75 Prozent. Alle Zeitungen müssen nun auf Ukrainisch erscheinen, alle Polizisten, Apotheker, Kellner etc. sind gesetzlich verpflichtet, die Bürger auf Ukrainisch anzusprechen. Wer trotzdem Russisch spricht, dem droht ein Bußgeld.

Das ist nicht nur eine Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung, eine Spaltung des Landes, sondern auch ein Affront gegen das große Nachbarland, das nebenbei zweitgrößte Atommacht ist und dessen Exekutive nicht durch eine demokratische Gewaltenteilung – wie bei uns – gezügelt und berechenbar ist. Hat Herr Putin nicht schon mit einem Atomschlag gedroht? Wer spielt hier mit dem Feuer? Und was wäre hier die für uns einzig mögliche Reaktion, wenn strikt die Interessen der Menschen, nicht nur unseres Landes, vertreten werden sollen? Es wäre eine schnelle und deutliche Deeskalation.

Horst A. Hoffmann, Kiel

