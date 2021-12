Es sieht mit seinem fünfeckigen Gehäuse ein bisschen aus wie ein Tarnkappenbomber des Militärs: Das neue Blitzgerät der Stadt Kiel, das am Theodor-Heuss-Ring in den ersten 40 Tagen bereits 596 000 Euro eingespielt hat. Was die Stadt freut, spaltet unsere Leserinnen und Leser.