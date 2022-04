Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe, die Gebühr für einen Anwohnerparkausweis von zurzeit 30 auf mindestens 360 Euro pro Jahr zu erhöhen, sorgt nicht nur in der Politik für Diskussionen. Auch unter unseren Leserinnen und Lesern hat sie für einigen Zündstoff gesorgt.

KN-Leserbriefe: Streit übers Anwohnerparken in Kiel

Meinungen - KN-Leserbriefe: Streit übers Anwohnerparken in Kiel

Meinungen - KN-Leserbriefe: Streit übers Anwohnerparken in Kiel

Von KN-online (Kieler Nachrichten)