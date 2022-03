Noch in diesem Monat soll die Kieler Ratsversammlung grünes Licht für den Planungswettbewerb zur Neugestaltung der Kiellinie geben. Dann könnte am 1. April die Ausschreibung veröffentlicht werden und zwölf bis 15 Planungsbüros aus ganz Europa sich an dem Wettbewerb beteiligen.