KN-Leserbriefe: Welcher Corona-Weg ist der richtige?

So sind einige Leser froh darüber, dass ab Montag in den Schulen wieder Maskenpflicht herrscht, andere setzen sich für dafür ein, dass sich alle täglich testen sollten und fordern, dass jeder in der Krise Verantwortung für seine Mitmenschen übernehmen müsse.

So wird die Pandemie ins Endlose verschleppt

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt an einer Impfpflicht kein Weg vorbei. Diese muss auch für Kinder eingeführt werden, sobald die entsprechenden Vakzine für die jeweiligen Altersgruppen zugelassen sind, analog zum Masernschutzgesetz. Dieses trat am 1. März 2020 in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Merkwürdigerweise findet hier niemand eine Impflicht für nicht zumutbar.

Vor dem Hintergrund der dramatischen wie multiplen wirtschaftlich-existenziellen Problemlagen und persönlichen Einschränkungen der Lebensentfaltung, die von der gegenwärtigen Politik laufend von einer Welle zur nächsten fortgeschrieben werden, ist es vollkommen unverständlich und verantwortungslos, auf dieses einfache und bewährte Mittel zu verzichten. Sämtliche 2G, 2G-Plus und 3G-Regelungen samt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sind nicht nur unpraktikabel und teuer, kaum überprüfbar und grundrechtlich fragwürdig, sondern auch wirkungslos und verschleppen diese Pandemie ins Endlose. Einschließlich der Gefahr der Bildung von Mutanten, gegen die die gegenwärtigen Impfmittel wirkungslos sind.

Heidger Brandt, Emkendorf

Freiheit heißt Verantwortung

Zwei Dinge scheinen vielen Bürgern nicht mehr bewusst zu sein: Die Freiheit jedes einzelnen Bürgers endet immer dort, wo die Freiheit eines Mitbürgers beschnitten wird. Freiheit heißt Verantwortung! Wer in Freiheit leben will, muss bereit sein Verantwortung zu übernehmen, in diesem Fall Verantwortung für seine Mitmenschen! Wer sich an diese Grundregeln der Demokratie hält, hat keine Argument mehr gegen eine Impfung.

Hauke Thede, Plön

Mein Recht auf Unversehrtheit

Mein Recht auf Unversehrtheit ist für mich der eigentliche Grund dafür, weshalb ich mich habe impfen lassen und weiterhin impfen lassen werde.

Mathias Grewin, Kiel

Zum Glück ist die Maske zurück

Die Infektionszahlen an den Schulen sind seit der Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht rasant gestiegen. Damit wird die vierte Welle auch von denjenigen mit angeschoben, denen bisher noch gar kein Impfangebot gemacht werden konnte – den Kindern unter zwölf Jahren. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht ab dem kommenden Montag wird die „kontrollierte Durchseuchung“ dieser Kohorte abbremsen – zum Glück. Denn zunächst sollten alle Schulkinder, die es wollen, die Möglichkeit einer Impfung erhalten.

Lars Hollensen, Dänischenhagen

Was können Länder wie Spanien besser als wir?

Was läuft falsch in unserem Staat? Wir haben keine 4. Welle, wir haben eine ausgemachte Pandemie, die die gesamte Bevölkerung bedroht. Die Geimpften, die Ungeimpften, die Kinder, alte Menschen, Jugendliche, uns Alle. Wir haben in einigen Landkreisen eine Inzidenz von über 1000. Und was setzen wir der Gefahr entgegen? Wenig bis Nichts.

Unfähige, politische Bedenkenträger, die sich hinter dem Grundgesetz verstecken, erwägen zu bereden, weitere Maßnahmen einzuführen? Wann, wenn nicht sofort? Die Freiheit des Einzelnen endet bei der Inkaufnahme von Tausenden von Toten. Wer gegen die Impflicht argumentiert, muss Lösungen anbieten, wie er die pandemische Lage in den Griff bekommen will.

Geht es so weiter wie bisher, ist es keine Frage, ob ein Lockdown kommt. Die Frage ist wann.Was können Länder wie Spanien, Portugal, Italien besser als wir? Während sich unsere Bedenkenträger in monatelangen Debattierorgien bei Will oder Maischberger auslassen, haben diese Länder nicht geredet, sondern gemacht. Dazu hätte es in Deutschland allerdings Politiker von Format bedurft.

Hans-Joachim Wehmeier, Kaltenkirchen

Warum nicht die Impfprämie?

Corona hat bisher Milliarden gekostet, und es entstehen mit steigender Zahl der Infizierten und Behandlungsbedürftigen weitere Kosten. Warum wird ein Teil des Geldes nicht für Impfprämien ausgelobt? Wenn ein Einkaufsgutschein oder ein paar Euro in bar der Impfbereitschaft von Impfskeptikern auf die Sprünge helfen würden, dann wäre das Geld doch sinnvoll angelegt. Ein wenig mehr Fantasie kann hier nicht schaden.

Dagmar Göstel, Heikendorf

Die einzige Chance ist, sich täglich zu testen

Wir sehen, dass alle Vorgaben, die Infektionszahlen in Grenzen zu halten kläglich, gescheitert sind. Haben wir das Ziel, eine kontrollierte Durchseuchung mit halbwegs unerträglichen Zuständen für das Pflegepersonal zu erreichen, können wir so weitermachen.

Wollen wir aber das Infektionsgeschehen eindämmen und damit schweren Verläufen entgegenwirken, gibt es aus meiner Sicht nur eine einzige Chance – 1G – Getestet. Dazu sollte jeder Bürger pro Tag einen Gratis Schnelltest erhalten, bei Bedarf mehr – unter Umständen gegen Zuzahlung. Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung wird die Verantwortung mündiger Bürgerinnen wahrnehmen und jeden Morgen, beziehungsweise bevor er/sie sich in die Öffentlichkeit oder in Menschenansammlungen begibt, einen Test durchführen. Wenn Bürger wissen, dass sie infiziert sein könnten, werden sie kaum einen Kontakt zu anderen Menschen suchen. Der angenehme Nebeneffekt wäre, dass durch die folgende Meldung an die Gesundheitsämter wirklich belastbare Daten als Grundlage des weiteren Vorgehens gewonnen würden. Natürlich führt das in der ersten Phase zu Infektionszahlen, die weit über den bisherigen Werten liegen, dies sind dann jedoch halbwegs echte Zahlen, die allerdings Politiker verschrecken könnten. Innerhalb einer kurzen Zeit sollten die Zahlen dann kontinuierlich sinken. Das Vorliegen glaubwürdiger Zahlen in Zusammenhang mit deren Höhe und die praktizierte Übergabe und Übernahme von Eigenverantwortung dürfte manchen Impfunwilligen mehr überzeugen als staatlich verordneter Hochdruck. Für mich wächst der Mensch mit seiner Verantwortung.

Joe Degner, Malente-Neukirchen

