Kiel

Wie kann man so viele Menschen, die Schutz vor Übergriffen der Taliban brauchen, in Afghanistan zurücklassen und die Evakuierungsmission der Bundeswehr beenden? Diese Frage stellen unsere Leser und sprechen von massivem Staatsversagen.

Das Vertrauen wird nachhaltig erschüttert sein

Die Evakuierung aus Afghanistan: Unfassbares Versagen – unfassbare Auswirkungen! Es ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar, warum man mit der Evakuierung nicht bereits vor mehreren Wochen begonnen hat. Welchen wirklichen, nicht vorgeschobenen Grund gab es dafür?

Spätestens mit Beginn der Offensive der Taliban hätten die Verantwortlichen doch bereits reagieren können – ja, hätten sie reagieren müssen. Und das unabhängig davon, dass die Eroberung von Kabul durch die Taliban letztendlich schneller erfolgte, als gedacht! Für dieses Versagen sind seitens Deutschlands die Spitzen der Regierung – Kanzlerin, Außenminister, Verteidigungsministerin und nicht zuletzt der Bundesinnenminister – als „Blockierer“ einer unbürokratischen Aufnahme in Deutschland, meiner Ansicht nach, in Persona verantwortlich.

Das Ganze ist mir absolut unverständlich. Und es wird das Vertrauen „in die westliche Welt“ und ihre Zusagen und Versprechungen vermutlich nachhaltig erschüttern. Über das persönliche Schicksal der nun zwangsweise Zurückbleibenden, die sich, teils schon seit vielen Jahren, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ihres Landes in den Dienst der vermeintlichen Heilsbringer gestellt haben, mag ich mir lieber keine Vorstellungen machen. Hier hat die „westliche Welt“ in ihrer Gesamtheit versagt. Entscheidungsträger und -innen haben persönliche Schuld auf sich geladen!

Für Deutschland muss das eine dezidierte und detaillierte Aufarbeitung und eine umfassende Strategie für zukünftige, ähnlich gelagerte Engagements nach sich ziehen. Aber bitte nach der Bundestagswahl. Für Wahlkampf-Getöse und -Geseier verbietet sich dieses Thema meiner Ansicht nach von selbst.

Frank Knutzen, Schierensee

Wasser auf die Mühlen durch absolutes Staatsversagen

Afghanistan und das Staatsversagen der Bundesrepublik Deutschland: Man kann die dramatische Situation in Afghanistan in wenigen Sätzen zusammenfassen.

Ich bin 67 Jahre jung und kann mich nicht erinnern, dass eine Regierung der Bundesrepublik Deutschland jemals so versagt hat. Mangelhafte Kompetenz der verantwortlichen Minister, Ministerinnen und ihren Ministerien. Mangelhafte Kooperation der Ministerien untereinander. Das alles zusammen führt dazu, dass die demokratischen, christlichen und sozialen Parteien in unserem Land dramatisch an Glaubwürdigkeit verloren haben.

Das ist Wasser auf die Mühlen der rechtsgesinnten Elemente in unserem Parlament, das ist schlicht und ergreifend absolutes Staatsversagen und wieder einmal an Peinlichkeit nicht zu überbieten.

Franz König, Nortorf

Verantwortliche schweigen

Das eigentliche, verfassungsrechtlich verankerte Bindeglied zwischen Politik und Militär, der Verteidigungsausschuss, hüllt sich in Schweigen – sicher auch, weil dort der geballte Sachverstand versammelt scheint, der gewiss die Geschehnisse in Afghanistan aufmerksam seit Jahrzehnten flankiert hat?

Und dazu ist er noch gemäß Grundgesetz mit Untersuchungsbefugnis ausgestattet! Da kann man nur hoffen, dass die ebenso verstummte Wehrbeauftragte Frau Eva Högl der Regierungselite endlich mal auf die Sprünge hilft, oder besser, wenn sie nach Beendigung des Afghanistan-Einsatzes Frau Annegret Kramp-Karrenbauer nach Taschkent begleitet, und dort (wie vor ein paar Jahren Karl Theodor zu Guttenberg mit Johannes B. Kerner) mit Autogrammen beschriftete Fußbälle in die Menge der geretteten Soldaten und Zivilisten wirft.

Bestimmt ein gangbarer Weg, um in Mali das nächste Desaster zu verhindern.

Friedrich Haber, per Mail

