Kiels Propst Thomas Benner hat sich zum Amtsverzicht von Hamburgs Erzbischof Stefan Heße geäußert. Wie unsere Leserinnen und Leser darauf reagieren.

Leserbriefe zum Thema: Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche

Nicht das Erzbistum ist Missbrauchsopfer

Der Artikel „Amtsverzicht ist ein Riesendesaster“ macht denselben Fehler, den man in vielen anderen Berichten zu diesem Thema und leider auch in Stellungnahmen der Kirche findet: Er blendet die Missbrauchsopfer völlig aus. Er hätte damit beginnen müssen, Betroffenheit und Scham dafür zu empfinden, dass auch der eigene Bischof offenbar zum Leid der Opfer beigetragen hat. „Ich bekenne, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe“, beten wir im Schuldbekenntnis. Stefan Heße ist offenbar in diesem Sinne schuldig geworden. Zwar ist nicht genau bekannt, ob er „nur“ vertuscht oder beim Vertuschen geholfen oder – was Gott verhüten möge – dazu beigetragen hat, dass Opfern direkt weiter geschadet werden konnte. Dennoch müssen die Opfer im Mittelpunkt stehen, denn sie sind die Geschädigten.

Der Schaden, der dem Erzbistum und seinen Pfarreien nun entsteht, ist absolut zweitrangig gegenüber der notwendigen Wiedergutmachung, zu der es auch gehört, alle Strukturen zu vernichten, die das Versagen der Kirche möglich gemacht haben. Aber natürlich gehört es zu einer christlichen (und nebenbei auch einer juristischen) Betrachtung, dem Menschen gerecht zu werden, der die Fehler gemacht hat und schuldig geworden ist. Und da ist es richtig festzustellen, dass diejenigen, die mit Erzbischof Stefan Heße zu tun hatten, ihn als integren, anständigen Mann und als interessierten Seelsorger nah bei den Menschen kennengelernt haben. Es nicht gerecht, alle über einen Kamm zu scheren, diejenigen, die in höchster Verantwortung bewusst Geheimakten angelegt haben, und diejenigen, die wohl meinten, die Kirche schützen zu müssen, indem sie ihre Kenntnisse nicht der Strafverfolgung übergaben.

Wobei: man weiß ja noch gar nicht genau, worin die Verfehlungen eigentlich bestanden. Das wird wohl erst die eingeleitete strafrechtliche Beurteilung ergeben. Bis dahin hat auch Stefan Heße das Recht, vor ungerechtfertigten Vorwürfen, die oft gar nicht ihn, sondern das System meinen, geschützt zu werden. Es fällt mir schwer, dies zu schreiben, weil mir übel wird, wenn ich daran denke, was den Opfern und ihren Angehörigen angetan wurde. Dennoch rufe ich dazu auf, gerade in dieser aufgeladenen Debatte nicht dasselbe zu tun, indem man Menschen in einem Maß schadet, das nicht gerechtfertigt ist. Warten wir ab, was die Justiz dazu sagen wird.

Diakon Stefan Rix, Kiel

Vertuschung war eine Einladung für Täter

Es mag ja sein, dass Erzbischof Heße erlebt wurde als „freundlich und den Menschen zugewandt“. Laut Gutachten soll er jedoch gegen Aufklärungs- und Meldepflichten im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche verstoßen haben. In elf Fällen! Und in seine Amtszeit fielen 135 Verdachtsmeldungen. Das sieht nach geplanter Vertuschung aus. Andernfalls wäre es wohl vor Veröffentlichung des Gutachtens geklärt worden. Dieses Vertuschen war für Täter eine Einladung weiterzumachen.

Ein energisches Vorgehen beim ersten Fall hätte sicher anderen Kindern viel Leid erspart. Laut Probst Benner ist jetzt der Amtsverzicht von Heße ein Riesendesaster für die Kirche. Sind daran die Opfer schuld? Macht es moralisch einen Unterschied, ob ein Vater duldet, dass seine Kinder missbraucht werden, oder ob ein Verantwortlicher in der katholischen Kirche nicht alles Notwendige unternimmt, um so etwas zu verhindern? Und strafrechtlich? Warum wurden die Verbrechen nicht der Polizei gemeldet?

Probst Benner rechnet damit, dass der Papst bald entscheiden wird, ob Heße von seinem Amt entbunden wird. Ist dies so zu deuten, dass der Vatikan sich erst dann mit Verbrechen in seiner Kirche beschäftigt, wenn Fernsehen und Zeitung darüber berichten?

Jonny Aldag, Altenholz

Die Opfer ins Zentrum rücken

Der Artikel greift den Quasi-Rücktritt des Erzbischofs Heße als Reaktion auf das Gutachten zu Pflichtverletzungen von Diözesanverantwortlichen des Erzbistums Köln im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs auf. Der Artikel berichtet von der Wertschätzung des Erzbischofs Heße durch den Kieler Propst Benner, den der Schritt des Bischofs traurig macht und dem in Anbetracht der vielen Nöte des Erzbistums der Verlust des anpackenden Bischofs Sorge bereitet. Leider manifestiert sich zehn Jahre nach Beginn dessen öffentlicher Aufarbeitung ein Kernproblem im Umgang mit dem Missbrauchsskandal: Im Zentrum stehen nicht die Opfer, sondern es dominiert die Sorge um die Angehörigen des Systems Kirche.

Helmut Laufs, Dänischenhagen

Wo ist die Empathie?

Ich bin Kirchenmitglied der katholischen Großpfarrei Franz von Assisi und finde es sehr befremdlich, dass Propst Benner in seinen Ausführungen zum Unterlassungsvergehen des Erzbischofs Heße nur die Misere in der Besetzung von Kirchenämtern in den Vordergrund stellt. Die schweren Vergehen des sexuellen Missbrauchs an Schutzbefohlenen werden dabei nicht erwähnt, geschweige denn als Schuld verbalisiert.

In der Stellungnahme vermisst man Empathie mit den Opfern, stattdessen wird die Bürokratie in den Vordergrund gerückt. Die Verhaltensweise der katholischen Kirche lässt sich nicht mehr mit meinem Glauben vereinbaren. Es ist wirklich Zeit für grundlegende Veränderungen.

Jutta Sothmann, Molfsee

Was für eine moralische Haltung?

Sollte Propst Benner die im Artikel geschriebenen Äußerungen so gesagt haben, dann zeigt sich hier eine für mich eine unvorstellbare Menschenverachtung. Dass der Aufhänger für den Artikel ist, dass der Verzicht das Bistum schwer trifft, ist schon mal gelinde gesagt unglaublich. Es geht hier um Straftatbestände, also sexualisierte Gewalt, die an Kindern begangen wurde.

Wenn hier Verantwortliche nicht gehandelt haben, dann ist das hochgradig verwerflich und unmoralisch. Wenn dies dann auch noch in einer Institution geschieht, die sich als Moralinstanz versteht, ist es umso mehr unethisch und abzulehnen. Hier müsste es also primär um die Aufarbeitung der Taten und Konsequenzen für besseren Schutz gehen. Wenn dann die Sorge des Herrn Benner sich nur auf die Organisation bezieht, kann ich derartige Äußerungen nur als Verhöhnung der Opfer verstehen.

Im Falle von Erzbischof Heße geht es um Verstöße gegen Aufklärungs- und Meldepflichten. Dies sind vielfach auch eventuell strafrechtlich relevante Taten. Will sich die Kirche hier weiterhin anmaßen, selbst festzulegen, was strafwürdig ist? Wenn also Herr Heße von seinen Ämtern zurücktritt, dann ist das eine konsequente Handlung, die unabhängig von jeder möglichen Verantwortung für Taten und Vertuschung richtig ist.

Kai Sachs, Kiel

Leserbriefe zum Thema: Hygge-Platz am Holstenfleet

Hygge einfach falsch verstanden

Es gibt wichtigere Themen der Innenstadtentwicklung als diese, ich weiß. Einen neuen städtischen Freiraum zwischen Bussen, Läden und Verkehr – auch wenn er ganz ansprechend daher kommt –, kann man nicht Hygge-Platz nennen. Hygge ist eine Stimmung, ein Gefühl zwischen Menschen. Hygge ist Geborgenheit und Geselligkeit. Hygge wird überwiegend als Adjektiv genutzt. Es ist etwas, was nicht vorweggenommen definiert wird, sondern etwas, was entsteht.

An diesem Ort Hygge vorzugeben, geht gar nicht. Da wurde etwas falsch verstanden. Mit einem Bein in Dänemark und einem in Kiel stehend, erlebe ich den „Hygge-Platz“ als genauso peinlich wie das Label „Der echte Norden“.

Wulf Dau-Schmidt, Kiel

Nennt ihn doch „Niklas-Landin-Platz“!

Es soll eine Verbindung zu Dänemark sein? Dann nennt ihn „Niklas-Landin-Platz“ – der versteht es ebenfalls, Beton anzurühren…

Uwe Schmidt, Kiel

