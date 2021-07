Auf einem „Sahnestück an der Hörn“ will die Stadt ein „wichtiges städtebauliches Projekt“ umsetzen. Entgegen städtischer Vorgabe, dass bei Neubauprojekten 30 Prozent soziale Wohnungen entstehen sollen, muss der Käufer keinen geförderten Wohnraum schaffen. Was unsere Leserinnen und Leser dazu sagen.