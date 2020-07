KN-News vom 01.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Mit dem 01.Juli kommen viele Erneuerungen: Wir schauen auf die Mehrwertsteuer-Senkung, die ab heute bis Ende des Jahres in Kraft tritt. Unternehmen ist es freigestellt, ob sie die Ermäßigung an Kunden weitergeben oder nicht. Für viele Händler ist die Umstellung ein großer Aufwand: Preise ändern, Kassensystem aktualisieren. Doch können Verbraucher an der Ermäßigung sparen oder ist es mehr Schein als Sein?

Außerdem wird in Kiel ab sofort die Außengastronomie erweitert. Gastronomen können den Bereich für Stühle und Tische vergrößern, um so mehr Gäste annehmen zu können. Mit einem großen Vorteil: Gastronomen können dies ohne bürokratisches Antragsverfahren oder zusätzliche Gebühr beantragen.

Des weiteren erzählen wir von der schönen Geschichte einer Kielerin, die ihre Leukämie-Erkrankung besiegt hat. Dank einer Stammzellenspende konnte sie gerettet werden und steht bis heute mit ihrem genetischen Zwilling im engen Kontakt.