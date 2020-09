KN-News vom 01.09.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung - und das seit bereits 100 Folgen.

Am 06. April fing alles an – damals noch unter dem Namen „Corona kompakt“. Zu diesem Zeitpunkt überschlugen sich die Meldungen zur Corona-Krise. Mit unserem täglichen Nachrichten-Podcast „Corona kompakt“ schufen wir daher ein zusätzliches Angebot für alle KN-Leser, die sich täglich kurz und kompakt auf den neuesten Stand zum Corona-Geschehen in Schleswig-Holstein bringen wollten.

Am 15. Juni folgte dann die Umbenennung zu „KN kompakt“. Seitdem ist Corona zwar immer noch ein wichtiger Bestandteil unserer Nachrichtenzusammenfassung, aber eben auch alle anderen Themen, die Kiel und die Umgebung bewegen. Wie z.B. die etwas andere Kieler Woche 2020, das neue Holsten-Fleet in der Kieler Innenstadt, spektakuläre Kriminalfälle in der Region, aber auch herzbewegende Geschichten mit Happy End.

Auch unser Podcast nimmt nun sein Ende, damit wir uns künftig auf weitere, noch bessere Audio-Formate konzentrieren können. Seien Sie gespannt, was da zukünftig noch kommt. Wir danken Ihnen fürs Einschalten und hören uns ganz sicher bald wieder.