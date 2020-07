KN-News vom 10.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Teil-Eröffnung des Holsten-Fleets im Zentrum von Kiel: Am Morgen beginnt die Stadt das Fluten, am Mittag ist eine Quasi-Eröffnung angekündigt, teilte die Verwaltung mit. Die Stadtbaurätin Doris Grondke will dann symbolträchtig um 13 Uhr die Bauzäune auf den Seiten zur Holstenstraße und zu TK Maxx entfernen. Zum Bootshafen und zur Holstenbrücke bleiben die Zäune allerdings zunächst noch stehen, da noch Arbeiten an der Asphaltoberfläche gemacht werden müssen. Mit der Teil-Eröffnung würde das Kieler Innenstadt-Bauwerk zumindest in Richtung Fertigstellung schreiten, die sich immer weiter verschoben hatte. Ein relativ fixes Datum für die Fertigstellung aller Oberflächen ist weiterhin der 10. August.

Außerdem berichten wir über den skurrilen Diebstahl eines Oldtimer-Treckers, der nur 18 km/h fahren kann, und über die Blutspende-Aktion in der Wunderino-Arena. Dort sind auch spontane Spender heute von 14 bis 18 Uhr herzlich willkommen.