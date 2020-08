KN-News vom 10.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Es ist wieder soweit: Unter Corona-Schutzmaßnahmen startet heute in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr. Möglichst viele der rund 363.000 Schüler sollen wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich bekommen. Bildungsministerin Karin Prien spricht von der Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Corona-Bedingungen. Das Ministerium empfiehlt Schülern und Lehrern dringend, in den ersten zwei Wochen eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen - auch während des Unterrichts. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sind davon ausgenommen. Erneute Schulschließungen wie im Frühjahr sollen unbedingt vermieden werden. Eine Maskenpflicht in der Schule gibt es derzeitig nicht. Im Falle von Corona-Ausbrüchen in Regionen oder Schulen soll ein Corona-Reaktionsplan den Schulen konkrete Handlungsorientierungen geben – diesen können Sie auf KN-online nachlesen.

Außerdem sprechen wir darüber, dass die Kurzarbeit ein Loch in die Kirchenkassen reißt, denn das Kurzarbeitergeld wird nicht besteuert. Und zuletzt stellen wir Ihnen unser großes Ostsee-Quiz vor!