KN-News vom 11.08.20

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Kieler Innenstadt: Dort dürfen seit dieser Woche erstmals wieder Busse über den gestreiften Asphalt der Holstenbrücke fahren. Die neugestaltete Straße entlang der beiden Becken des Holsten-Fleets ist allerdings nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, auch Radfahrer dürfen diesen Abschnitt der Holstenbrücke befahren, in dem Tempo 20 und Halteverbot gilt. Den Abschnitt der Andreas-Gayk-Straße zwischen Hafenstraße und Wall/Bootshafen dürfen zudem Taxen und Lieferfahrzeuge nutzen. Pro Tag befahren nun etwa 1400 KVG-Busse den Bereich zwischen Holsten-Fleet, Bootshafen und Martensdamm. Davon kommen 850 direkt an den Becken vorbei, die anderen biegen in Richtung Bootshafen ab.

Außerdem berichten wir über neue Corona-Fälle in Neumünster. Dort wurde gleich bei sechs Reiserückkehrern aus der Türkei am Montag eine Covid-19-Erkrankung festgestellt. Und zuletzt geht es noch um die Reederei Aida Cruises, die den Neustart des Kreuzfahrtbetriebs auf September verschoben hat.