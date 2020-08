KN-News vom 12.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema sind die Einschulungen in Schleswig-Holstein. Trotz der Corona-Pandemie sollen die Kinder einen möglichst entspannten Start in ihre Schullaufbahn haben, aber vieles ist dieses Jahr doch anders: Die Einschulungsfeiern werden in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden. Meist heißt das für die Erstklässler: Nur Mama und Papa dürfen mit zur feierlichen Einschulung. An vielen Schulen wird die Einschulung der jeweiligen Klassen zeitlich gestaffelt stattfinden. Bei der Einschulung werden die Schüler in feste Gruppen – sogenannte Kohorten - eingeteilt, in denen keine Abstandsregelung gilt. Allerdings sollten sich keine Mitglieder einer Kohorte mit Schülern anderer Gruppen treffen. Bildungsministerin Karin Prien hat vor dem Start an Schüler und Eltern appelliert, dass Kinder mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben. Den Schnupfenplan an Schulen in Schleswig-Holstein können Sie auf KN-online einsehen. Dort zeigen wir Ihnen im Laufe des Tages auch Bilder von den Einschulungen in der Region.

Außerdem sprechen wir über den gesperrten Fähranleger Bellevue, an dem die Polizei tägliche mehrere Platzverweise aussprechen muss, und über die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland. Diese hat den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Auch in Schleswig-Holstein sind die Neuinfektionen stark angestiegen: 43 neue Fälle kamen heute hinzu, 15 allein aus dem Kreis Pinneberg.