KN-News vom 13.07.20

Unser heutiges Schwerpunktthema ist der Komet Neowise, der derzeit sogar mit den bloßen Augen sichtbar ist. Dieser steht so weit über dem Horizont, dass man ihn auch schon in der frühen Nacht entdecken kann. Doch nicht mehr lange: Schon bald verschwindet der Gesteinsbrocken wieder in den Tiefen des Sonnensystems und wird sich 5.000 bis 7.000 Jahre Zeit lassen, ehe er wieder an der Erde vorbeifliegt. In dieser Woche soll der Komet noch am besten beobachtbar sein. Dazu sagt Robert Schumann von der Volkssternwarte Geschwister Herschel Hannover: „Er steigt von Tag zu Tag höher am Nachthimmel und leuchtet gleichzeitig in dieser Woche noch maximal hell. Nach dem nächsten Wochenende könnte es damit schon vorbei sein“. Auf KN-online geben wir Ihnen Tipps, wie Sie Neowise am besten beobachten können. Außerdem finden Sie dort laufend neue Fotos des Kometen.

Darüber hinaus berichten wir über die 87 Meter lange Luxusjacht „Avantage“, die in Schacht-Audorf fertiggestellt wurde und nun auf den Cayman Islands in der Karibik beheimatet ist, und über die Kirchengemeinde Süsel. Dort werden die Jugendlichen wegen der Corona-Pandemie in 29 Einzelgottesdiensten konfirmiert.