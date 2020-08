KN-News vom 13.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema sind zehn neue Corona-Fälle in Kiel. Damit stieg die Gesamtzahl der registrierten Infektionen in der Landeshauptstadt auf 370. Bei den neuen Infektionsfällen handelt es sich um Mitglieder zweier Familien. Diese Familien haben nichts miteinander zu tun und sie sind keine Reiserückkehrer, teilte ein Stadtsprecher mit. Laut Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken hatten beide Familien Besuch aus Nordrhein-Westfalen. In beiden Familien wurde am Mittwoch jeweils ein Schulkind positiv getestet. Als Folge wurden am dritten Tag nach dem Start ins neue Schuljahr eine 3. Klasse einer Grundschule sowie der 7. Jahrgang einer Gemeinschaftsschule in Quarantäne geschickt. Die Namen der Schulen wollte die Stadt nicht nennen, um die nicht betroffenen Kinder zu schützen.

Außerdem sprechen wir über die Gemeinden Heikendorf und Mönkeberg, die einen Sicherheitsdienst für ihre Strände engagieren wollen. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für die Bauern in Schleswig-Holstein: Dort könnte die Ernte in diesem Jahr besonders gut ausfallen.