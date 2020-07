KN-News vom 14.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die neue E-Scooter-Flotte in Kiel. Seit Donnerstag stehen dort 200 schwarz-türkise Roller des Berliner Anbieters Tier Mobility verteilt. Der Manager der Kieler Tier-Flotte Fabian Kaiser spricht von einem begeisterten Startwochenende. Genaue Nutzerzahlen könne er noch nicht nennen, die werden derzeit noch ausgewertet. Aber er betont: „Kiel steht im Vergleich sehr gut da.“ Viele Kieler beschweren sich jedoch schon darüber, dass die Scooter an Wegkreuzungen unglücklich abgestellt werden, im Weg stehen, Durchgänge verstopfen, oder – im schlimmsten Fall – in der Förde landen. Klar ist: Die 200 Fahrzeuge verändern bereits nach wenigen Tagen das Stadtbild. Wie beurteilen Sie den Start der E-Scooter in Kiel? Auf KN-online können Sie abstimmen!

Außerdem berichten wir über einen Bankraub in der Commerzbank auf dem Markt in Neustadt in Holstein - dort sind die Täter noch auf der Flucht. Zuletzt geht‘s um die sinkende Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schweden. Das Robert Koch-Institut zeigt das skandinavische Land nicht mehr in Rot an, sondern nur noch in Braun.