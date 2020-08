KN-News vom 14.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema sind die Corona-Probleme an den Schulen Schleswig-Holsteins. Laut Bildungsministerium gibt es an 16 Schulen Infizierte oder Verdachtsfälle. Schüler einzelner Jahrgänge seien in Quarantäne, bis die jeweiligen Testergebnisse vorlägen. Allein in Kiel sind drei Schulen betroffen. Weitere Fälle melden Schulen aus Lübeck, Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Steinburg, Schleswig-Flensburg und Segeberg. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli hatte die Ministerin derweilen aufgefordert, „Fehler einzusehen“ und unverzüglich eine Maskenpflicht einzuführen, um Menschenleben zu schützen. Dem wollte Prien nicht folgen: Bisher halte sie eine Pflicht weder für verhältnismäßig noch geboten. Eine aktuelle Übersicht über Corona-Fälle an Schulen in Schleswig-Holstein finden Sie auf KN-online.

Außerdem sprechen wir über ein Verbrechen in Kiel mit lebensbedrohlichen Verletzungen: Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend in Kiel in Höhe der Kreuzung Schützenwall/Ringstraße von zwei Männern angegriffen worden. Sein Zustand stabilisierte sich erst im Krankenhaus. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen - erfolglos.

Zum Schluss noch erfreuliche Nachrichten für das Wochenende: Laut Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von WetterWelt in Kiel soll uns das Strandwetter an diesem Wochenende erhalten bleiben. Die trockene kühlere Luft sorge dafür, dass frühestens Anfang der Woche in Kiel mit ersten Gewittern zu rechnen ist.