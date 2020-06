Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiger Themenschwerpunkt ist die deutsch-dänische Grenze, die seit Mitternacht wieder geöffnet ist. Allein aus Deutschland werden Gäste in rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet. Bereits am frühen Morgen kam es zu Staus, denn es wird weiterhin kontrolliert. Vor dem Grenzübergang im Zuge der A7 bei Ellund gab es bereits am frühen Morgen stockenden Verkehr und Staus auf einer Länge von bis zu acht Kilometern. Am Grenzübergang Kupfermühle bildete sich eine etwa ein Kilometer lange Schlange. Im vergangenen Jahr hatten Urlauber insgesamt rund 20,7 Millionen Übernachtungen in Ferienhäusern in Dänemark gebucht. Mit knapp 13,3 Millionen Übernachtungen machten deutsche Gäste davon fast zwei Drittel aus.

Außerdem feiern wir den 125. Geburtstag des Nord-Ostsee-Kanals und den Erfolg der KN-Bühne, die nach 60 Tagen Online-Auftritten am Wochenende das erste Mal live und vor Publikum stattgefunden hat. Selbstverständlich finden Sie auch alle Live-Auftritte vom Wochenende im Video auf KN-online.