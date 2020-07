KN-News vom 15.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema sind die Kieler Hochschulen, die ab dem Wintersemester wieder Präsenzlehre anbieten wollen. Sowohl an der Christian-Albrechts-Universität als auch an der Fachhochschule wird derzeit an Konzepten gearbeitet, damit die Studenten wieder in Hörsäle und Seminarräume kommen können. Komplett verzichtet werden soll auf die digitale Lehre im bevorstehenden Semester aber nicht. Unterdessen verschiebt sich der Vorlesungsbeginn an der Fachhochschule Kiel auf den 19. Oktober und an der CAU auf den 2. November.

Außerdem berichten wir über den Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk, der von der Corona-Pandemie profitiert und seine Jahresprognose erhöht hat. Und auch das neue Becken zwischen Holstenbrücke und Bootshafen ist wieder Thema im Podcast. Hier wird ein neuer Name gesucht: Altstadt-Fleet? Holsten-Fleet? Kleiner Kiel-Kanal? Oder doch noch ein neuer Vorschlag? Die Kieler Nachrichten wollen mit einer Umfrage auf KN-online wissen, wie die aktuelle Stimmungslage in der Namensdebatte aussieht. Stimmen Sie doch bis Sonntag mit ab!