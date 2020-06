Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiger Themenschwerpunkt ist die neue Corona-Warn-App der Bundesregierung, die heute Morgen zum Download bereitgestellt wurde. Das Herunterladen der App soll für alle Bürger freiwillig sein, um mit Hilfe von Smartphones das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern und dadurch die Infektionsketten zu verkürzen. Die Regierung wirbt für eine breite Nutzung und verspricht hohen Datenschutz. Forderungen nach einem Gesetz lehnte sie ab. Auch Ärzte sprechen sich positiv für eine breite Nutzung der App aus, damit die App auch richtig wirken kann.

Außerdem berichten wir über einen Bankraub, der heute Morgen in Kaltenkirchen vereitelt wurde, und die nächste Fridays for Future-Demonstration in Kiel, wegen der am Freitag der Exerzierplatz in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr komplett gesperrt sein wird.