KN-News vom 16.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema sind die weiteren Lockerungen, die das Land Schleswig-Holstein für kommenden Montag angekündigt hat. Ab dem 20. Juli werden die Regeln für Veranstaltungen und Schwimmbäder angepasst. Bei öffentlichen Veranstaltungen tritt dann die "gelbe Stufe" des Stufenplans für Veranstaltungen in Kraft. Das bedeutet: Veranstaltungen mit Markt- oder Sitzcharakter sind mit bis zu 500 Personen im Freien und 250 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig. Veranstaltungen in privaten Räumen sind mit bis zu 50 Personen innen und 150 Personen draußen erlaubt. Darüber hinaus werden am kommenden Montag die Regeln für Schwimmbäder angepasst, welche insbesondere für sogenannte Spaßbäder von Bedeutung sind. Diese dürfen dann wieder alle Becken unter der Voraussetzung des Vorhaltens eines Hygienekonzepts in Betrieb nehmen. Wann die Spaßbäder wie das Hörnbad in Kiel und die Holstentherme in Kaltenkirchen die Lockerung umsetzen, ist noch unklar.

Außerdem geht es um die Kultkneipe „Die Erbse“, die nach einem kurzen Gastspiel in Eckernförde zurück nach Kiel gekehrt ist. Und das KN+ Sommerquiz geht in die zweite Runde. Diese Woche können Sie ein Essen in der 'Casa Tripaldi' im Wert von bis zu 100 Euro gewinnen. Mitmachen lohnt sich!