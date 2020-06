Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiger Themenschwerpunkt sind drei Feuerwehreinsätze in Kiel, die heute Morgen zeitgleich stattfanden. Der erste Einsatz war ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wellsee. Dort konnten die Einsatzkräfte eine schwerverletzte Person aus der verqualmten Wohnung retten und dem Rettungsdienst übergeben. Ein Notarzt begleitete den Mann ins Krankenhaus. Wenig später starb er, wie die Feuerwehr auf Nachfrage von KN-online bestätigte. Noch während dieses Einsatzes gab es in Kiel-Wellsee und am Ostring zwei weitere Brände.

Anzeige

Außerdem berichten wir über das Sophienblatt in Kiel, das zwischen Ziegelteich und Ringstraße zur Fahrradstraße werden soll, und wann und wo die Fridays for Future Demo am Freitag in Kiel stattfinden soll.