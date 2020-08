KN-News vom 18.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die erste Corona-Auswertung für Schleswig-Holstein: Demnach waren die Schleswig-Holsteiner früher von dem neuartigen Coronavirus betroffen als zunächst bekannt: Bereits am 17. Januar erkrankte eine 55-jährige Kielerin auf einer Kreuzfahrt in Südafrika. Mit dem März nahm die Pandemie Fahrt in Schleswig-Holstein selbst auf und erreichte ihr Maximum Ende März/Anfang April. Am stärksten betroffen: der Hamburger Rand, Kiel, die Kreise Segeberg und Rendsburg/ Eckernförde. Alle weiteren Zahlen, Statistiken und Schaubilder zum Coronavirus in Schleswig-Holstein hören Sie im Podcast oder können Sie auf KN-online nachlesen.

Anzeige

Außerdem berichten wir über ein tödliches Unglück in Rendsburg. Dort ist ein 39-jähriger Mann am Montagabend im Rendsburger Obereiderhafen ertrunken.

Weitere KN+ Artikel

Zum Schluss stellen wir Ihnen das Ausbildungsmodell PiA vor. Das Akronym steht für „Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher“ und zeichnet sich durch eine Vergütung und einen hohen Praxisanteil aus.