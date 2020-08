KN-News vom 19.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist der derzeit hohe Wasserverbrauch. Nun fordern erste Gemeinden im Land ihre Bürger auf, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen. Zu Wochenbeginn hatte das Amt Hüttener Berge in einem Schreiben die Bürger der Gemeinde Groß Wittensee um einen sparsamen Umgang mit Trinkwasser gebeten. Am Dienstag zog das Amt Achterwehr für ihre Gemeinden im Kieler Umland nach. Durch den erheblich gestiegenen Wasserverbrauch der letzten Tage stoße das Versorgungsnetz zeitweise an seine Kapazitätsgrenzen. Über eine grundsätzliche Wasserknappheit müssen sich die Bürger aber keine Sorgen machen. Die grundlegende Versorgung sei gesichert, hieß es von den verantwortlichen Versorgungsbetrieben der Region.

Außerdem geht es um den neuen Mobilfunkstandard 5G, der künftig auch an der Kieler Förde eine wichtige Rolle spielen soll. Und zum Schluss berichten wir über einen Landwirt, der auf einem Acker zwischen den Kieler Ortsteilen Schilksee, Friedrichsort und Pries eine kleine Hanfplantage entdeckt hat.