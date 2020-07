KN-News vom 20.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Einhaltung der Hygienevorgaben in Kiels Gastronomie-Betrieben. In nur sechs von 46 überprüften Restaurants und Gaststätten hatte das städtische Ordnungsamt seit Mitte Mai nichts zu beanstanden, das berichtet Ordnungsamtsleiter Frank Festersen. Die Vergehen haben unterschiedliches Gewicht und reichen von „geringen Verstößen“ – etwa, dass der Aushang über die Hygieneregeln nicht vollständig war – bis zu „erheblichen Verstößen“ in Form fehlender Kontaktdatenerhebung der Gäste. Schließen musste allerdings noch keines der Restaurants, weil Hygienevorgaben nicht eingehalten wurden. Kiel scheint übrigens in der Region die Ausnahme zu sein, denn in Neumünster, Segeberg und im Kreis Plön gibt es weniger Probleme.

In der Hansestadt Lübeck wird eine Erweiterung der Maskenpflicht in Erwägung gezogen, denn in der Fußgängerzone und an beliebten Orten werden immer häufiger die coronabedingten Abstandsregeln nicht mehr eingehalten.

Und dann blicken wir noch nach Neumünster. Hier steht Deutschlands erste legale Cannabis-Anlage, in der noch in diesem Jahr medizinisches Cannabis geerntet werden soll.