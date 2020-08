KN-News vom 20.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen, die nun doch für alle Jahrgänge kommt. Ab Montag gilt die Pflicht nur auf dem Schulgelände, nicht im Unterricht. Bislang galt eine „dringende Empfehlung“ ab der 7. Klasse. Die Ministerin räumte ein, dass die bisherige Regelung im Norden „nicht trägt“. Der SPD kommt Priens Kurswechsel zu spät. Bildungsexperte Martin Habersaat sagt dazu: „Eine Maskenpflicht in der Schule war besonders in den ersten 14 Tagen des Schulbetriebes sinnvoll. Als die Schulen und Schulleitungen in Schleswig-Holstein am dringendsten Klarheit brauchten, hat sich die Bildungsministerin weggeduckt und die Verantwortung anderen zugeschoben.“ Von den nahezu 800 Schulen in Schleswig-Holstein sind seit Schuljahresbeginn am 10. August zuletzt in etwa 15 Schulen einzelne Schülergruppen wegen Corona- oder Verdachtsfällen nicht im Präsenz-Unterricht unterrichtet worden.

Auch Thema im Podcast: Grillen an den Flensburger Stränden ist von Freitag an verboten. Das ist eine Konsequenz aus den Vorfällen der vergangenen Wochen, wie Oberbürgermeisterin Simone Lange gestern mitteilte. Man wolle nicht, dass sich noch einmal jemand an im Sand vergrabener Kohle verletze. Daher sei man zu der Entscheidung gekommen, Grillen bis auf Weiteres zu verbieten. Zuletzt hatte sich ein Kind am Flensburger Strand Ostseebad an den Überresten eines Feuers verbrannt.

Zum Schluss gibt es noch schlechte Nachricht für alle Finnland-Urlauber: Finnland führt ab dem kommenden Montag seine Beschränkungen für Reisende aus Deutschland, Griechenland und Malta sowie Norwegen, Dänemark und Island wieder ein. Das bedeutet, dass Finnland für diese Länder wieder Grenzkontrollen einführt und Reisende aus diesen Staaten aufgerufen werden, für 14 Tage in Quarantäne zu gehen und Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden.