KN-News vom 21.07.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Kreuzfahrtsaison, die am 3. August wieder in Kiel startet. Die "Mein Schiff 1" bricht dann zur ersten „Blauen Reise“ auf. Vier Tage wird das Schiff über die Ostsee kreuzen, bis es Bornholm erreicht. Im August sollen noch vier weitere Reise von Kiel aus beginnen. Sorge, diese Reisen nicht mit Passagieren füllen zu können, gibt es keine. Besonders bei den Stammkunden scheint es ein großes Interesse zu geben. In Kiel zeichnet sich aber auch Widerstand ab. Für den kommenden Sonntag hat ein Bündnis aus der Initiative gegen Kreuzfahrtschiffe, der Turbo-Klima-Kampf-Gruppe und Fridays for Future zu einer Kundgebung gegen diese Urlaubsform aufgerufen. Unter dem Motto „Kreuzfahrtschiffe Recyclen“ soll die Demonstration um 15 Uhr am Ostseekai beginnen.

Anzeige

Außerdem verkünden wir das Ergebnis unserer Leser-Umfrage zur Namensgebung des neuen Wasserbeckens zwischen Holstenbrücke und Bootshafen und kündigen unsere neue Serie „Mit dem Rad durch Kiel“ an.