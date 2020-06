Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiger Themenschwerpunkt sind die Geschäfte im Einzelhandel, die weiterhin sehr schleppend laufen. Ein Drittel der Läden in Schleswig-Holstein könnte in zwei bis drei Monaten vor der Insolvenz stehen, schätzt der Handelsverband Nord und stützt sich auf jüngste Prognosedaten des Dachverbandes. Von der Pleitegefahr seien große wie kleine Geschäfte „quer durch die Bank“ betroffen. Wegen der Corona-Krise hält sich die Kauflust der Bürger in engen Grenzen. Der Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung, der im März noch bei plus 8,1 Punkten lag, fiel im Mai auf minus 23,1 Punkte. Im Juni scheint er sich leicht zu erholen, die Prognose liegt bei minus 18,9 Punkten – dies sei aber immer noch einer der niedrigsten Werte, die je gemessen wurden, sagt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Anzeige

Außerdem berichten wir über weitere Lockerungen, die Ministerpräsident Daniel Günther für diese Woche angekündigt hat, sowie die „Night of Light“, die heute Nacht viele Gebäude in Schleswig-Holstein in rotes Licht tauchen wird.