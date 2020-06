Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Heute in 3,5 Minuten Länge, denn wir haben gleich zwei Themenschwerpunkte für Sie im Gepäck. Unser erster Themenschwerpunkt ist die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land zur Luftreinhaltung auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Ziel der Klage ist ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge auf der schadstoffbelasteten Stadtautobahn. Vor dem Prozess sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zuversichtlich: „Angesichts der Gründlichkeit, mit der der Luftreinhalteplan erarbeitet wurde, und der guten Werte auf dem Theodor-Heuss-Ring in den ersten fünf Monaten 2020 bin ich sehr optimistisch, dass das Gericht keine Fahrverbote verhängen wird“. Tatsächlich haben die Stickoxid-Messwerte auf der Stadtautobahn sich zuletzt deutlich verbessert.

Im zweiten Themenschwerpunkt blicken wir auf drei Kieler, die eine günstige Alternative zur Corona-Warn-App entwickelt haben: Ein Warn-Armband, das nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie die App und den Träger per LED-Lämpchen warnt, wenn dieser mit einem Infizierten in Kontakt war. Es sei dadurch kein Konkurrenzprodukt zur App sondern vielmehr eine Ergänzung für die Menschen, die durch die App nicht erreicht werden. Die Entwickler hoffen nun auf Unterstützung aus der Politik. Wenn alles gut geht, könnte das Armband schon nach den Sommerferien für circa 35€ in den Verkauf gehen.

Außerdem berichten wir über die bevorstehende Schließung der Karstadt-Sports-Filiale im Nordlicht in Kiel und die Staugefahr am Wochenende, denn gleich in fünf Bundesländern beginnen dann die Sommerferien.