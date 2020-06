KN-News vom 24.06.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiger Themenschwerpunkt sind die Lockerungen, die das Land Schleswig-Holstein für die Bereiche Veranstaltungen, Gastronomie und private Treffen angekündigt hat. Diese sollen am Freitag im Kabinett beschlossen werden und zum 29. Juni in Kraft treten. So sollen ab kommenden Montag auch Veranstaltungen im privaten Raum unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 50 Personen erlaubt sein. Der Gastgeber muss dann allerdings die Kontaktdaten seiner Gäste erfassen und für vier Wochen aufbewahren. Für die Gastronomie sollen die bislang in der Verordnung geltenden Beschränkungen der Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr entfallen. Auch ein Buffetangebot soll wieder möglich sein. Den detaillierten Stufenplan können Sie auch KN-online einsehen.

Außerdem schauen wir, welche Maßnahmen die Quarantäneverordnung für Reisende innerhalb Deutschlands und für Schweden-Rückkehrer vorsieht. Zuletzt berichten wir noch über einen tragischen Unfall, der sich gestern am Wittensee ereignete und bei dem ein Angler ums Leben kam.