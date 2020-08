KN-News vom 24.08.20

Im Podcast „KN kompakt“ (ehemals „Corona kompakt“) geben wir Ihnen jeden Werktag einen 2-minütigen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in Kiel und Umgebung.

Unser heutiges Schwerpunktthema ist die Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein. Diese gilt ab heute für alle Angestellten, Besucher, Eltern, Lehrer und Schüler aller Jahrgänge. Laut Bildungsministerin Karin Prien sei das Grundprinzip simpel: „Wo immer ich mich auf dem Schulgelände bewege und nicht ausgeschlossen ist, dass mir eine Person aus einer anderen Kohorte begegnet, und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ich eine Maske tragen.“ Konkret könne von der Maske also nur dort abgesehen werden, wo der Aufenthalt in der eigenen Kohorte gesichert ist – beispielsweise im Unterricht. Auch wenn die Schule Mindestabstände zu Mitgliedern anderer Kohorten auf dem Schulhof oder in der Mensa sichern könne, sei ein Abweichen vom Zwang möglich.

Außerdem berichten wir über die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel, die in Erklärungsnot ist: Der SFK-Betriebsleiter hatte sich in seiner Antwort auf die Beschwerde eines Fahrgastes, der das Nicht-Einhalten der Maskenpflicht auf den Schiffen der SFK moniert hatte, auf skurrile Weise als vehementer Gegner der Corona-Maßnahmen identifiziert – und sich damit gegen die Haltung seines Arbeitgebers sowie der Stadt Kiel gestellt.

Zum Schluss gibt es noch eine Weltneuheit, denn auf der Kieler Woche soll es ein Seglerkino geben. Die Zuschauer sitzen dort nicht in Autos, sondern in Booten, die in einem ausgewiesenen Bereich der Förde vor Anker gehen. Als Kinoleinwand dient dabei die Fassade des Küstenkraftwerks der Stadtwerke Kiel. Dort sollen Live-Übertragungen gezeigt werden. Der Ton wird dabei über eine Radio-Frequenz empfangen.